عملات أجنبية وزواج عرفي.. تفاصيل جديدة في قضية طبيب الساحل

تفاصيل مثيرة في واقعة مقتل طبيب الساحل الدكتور أسامة صبور، طبيب العظام بمستشفى معهد ناصر، والذي لقى مصرعه على يد زميله الدكتور “أحمد. ش”، طبيب العظام بذات المستشفى، بمساعدة محامية «زوجة» الطبيب المتهم، والممرض المساعد للأخير، وقيامهم بدفنه داخل عيادة المتهم الأول بمنطقة الساحل في القاهرة، ثم الفرار والاختباء من جريمتهم، إلا أن أجهزة وزارة الداخلية كانت لهم بالمرصاد، حيث أسقطتهم ثلاث مأموريات مختلفة، واعترفوا بجريمة قتل الطبيب أسامة صبور تفصيليا.



جريمة قتل طبيب الساحل الدكتور أسامة صبور، بدأت حينما تغيب عن منزله، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة الساحل أفاد بورود بلاغ من أسرة شخص بتغيبه عن المنزل بتاريخ السادس من يونيو.

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