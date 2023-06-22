إعدام 1322 كيلو أغذية فاسدة وتحرير 223 محضر جنحة صحية بالدقهلية

خلال أسبوع..

شنت إدارة مراقبة الأغذية، خلال الأسبوع الماضي حملات تفتيشية على 209 منشآت تبين أن 59 منشأة منها دون ترخيص و12 أخرى تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وتمكنت الحملات من تحرير 189 محضرا و سحب 73 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1322 كيلو من أغذية متنوعة و235 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.



وفى سياق متصل قام مكتب الأغذية بإدارة المنصورة بحملة مكبرة علي 18 منشأة غذائية حيث تم المرور علي 18 منشأة غذائية تبين أن 12 منها دون ترخيص و منشآتين بهما خطر داهم يستوجب الغلق الفوري

وتم تحرير 34 محضر جنحة صحية لعدم حمل شهادة صحية وضبط 1080 كيلو من بروتين (مستخلص من شرش الجبنة الرومي) غير مخصص للاستخدام الآدمي ونحو 623 كيلو من أغذية متنوعة بالإضافة الي 70 لتر زيت محروق و سحب 9 عينات.

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