بنك إنجلترا يرفع سعر الفائدة إلى 5 %

رفع بنك إنجلترا اليوم الخميس أسعار الفائدة في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى لها في 15 عاما عند 5 بالمئة، مع مواصلته معركته ضد التضخم.

على الرغم من المخاوف من أن حاملي الرهن العقاري يواجهون قنبلة موقوتة بمعدلات أعلى، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك رفع سعر الفائدة القياسي من 4.5 بالمئة إلى 5 بالمئة، بزيادة قدرها نصف نقطة مئوية.

وهذه هي الزيادة الـ13 في أسعار الفائدة في المملكة المتحدة على التوالي، منذ ديسمبر 2021، بحسب صحيفة /الجارديان/ البريطانية.

وانقسم مستثمرو المدينة في الرأي حول ما إذا كان البنك سيختار ربع نقطة أو زيادة أكبر بمقدار نصف نقطة.

وتعرض بنك إنجلترا لضغوط لتشديد السياسة بعد أن ظل التضخم في المملكة المتحدة مرتفعا بعناد في أبريل ومايو الماضيين، عند 8.7 بالمئة في كلا الشهرين.

لكن ارتفاع سعر الفائدة سيزيد من الضغط على المقترضين، وقد يعني استمرار ارتفاع تكاليف الرهن العقاري ذات السعر الثابت. ويخشى الاقتصاديون أن تخسر ملايين الأسر أجزاء كبيرة من دخلها في الأشهر المقبلة بسبب ارتفاع معدلات الرهن العقاري.

