رئيس المفوضية الأوروبية: وقعنا شراكات في مجال الهيدروجين بقمة «COP-27»

أكّدت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، وجود مبادرات جديدة حول القمة الدولية للتمويل العالمي، لافتة إلى أنَّ المفوضية لديها مشاريع في جنوب أفريقيا وجنوب أفريقيا وإندونيسيا وفيتنام والسنغال للتحوّل للطاقة المتجددة.

وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال مشاركتها في فعاليات المائدة المستديرة «طريقة جديدة.. شراكات النمو الأخضر» ضمن فعاليات القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد المنعقدة حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس، عبر «القاهرة الإخبارية»، أنَّ المفوضية لديها شراكات مع زامبيا وأوغندا والكونجو وشركات في مجال الهيدروجين تمّ توقيعها في (COP27) بشرم الشيخ، لافتة إلى أنَّه تمويل على مستوى أوروبي.

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية، إلى أنَّ الدول الأعضاء يساهمون أيضًا، فالأمر لا يتعلق بالتمويل وحسب أو بتوسيع نطاق القوة العاملة.

