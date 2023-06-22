دعاء شهر ذي الحجة مكتوب .. مستجاب للصائمين

دعاء شهر ذي الحجة مكتوب ، مع دخول أفضل أيام الله والتي أقسم بها في كتابه وهي العشر الأولى من شهر ذي الحجة يبحث الناس ويتطلعون إلى معرفة دعاء شهر ذي الحجة مكتوبة، حتى يتثنى لهم تريد هذه الأدعية وقراءتها في هذه الأيام العظيمة، دعاء شهر ذي الحجة مكتوبة لها فضل كبير تغتنمه من فض هذه الأيام الجليلة.



- ويستحب أن نقول في دعاء شهر ذي الحجة مكتوبة اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيراً، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني رحمة أسعد بها في الدارين وتب علي توبة نصوحا، لا أنكثها أبدا والزمني سبيل الاستقامة، لا أزيغ عنها أبدا.



-اللهم صلي علي سيدنا محمد وعلى أل محمد، يا ذا الجلال والإكرام، يا قاضي الحاجات، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت الملك الحق المبين.



-اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة، واكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك، ونور قلبي وقبري، واغفر لي من الشر كله، واجمع لي الخير.



-ونقول في دعاء شهر ذي الحجة مكتوبة اللهم نسألك أن تبارك لنا في أعمالنا وتتقبلها منها إلهي، هذا ضعفي وذلي ظاهر بين يديك، وهذا حالي لا يخفى عليك، أنت المعافي فعافني واعفو عني وتولى أمري.



-أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيماً لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضاء بعد القضاء، وأسألك بَرْد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.



-اللهم يا أجود من أعطى، و يا خير من سئل و يا أرحم من استرحم اللهم صل على محمد وآله في الأولين وصل على محمد وآله في الآخرين، وصل على محمد وآله في الملأ الأعلى.



-اللهم إني نويت الصيام لوجهك الكريم إيماناً واحتساباً، فاغفر لي، وبارك لي في، وزدني علماً، وتقبل مني، وأقبلني، وأعتقني من النيران.



-اللهم اجعل يقيني بك يقيني من كل شر، وإيماني بك يهديني إلى كل خير، ورجائي فيك يحفظني من كل ضر اللهم ليس يرد غضبك إلا حلمك، ولا يرد سخطك إلا عفوك، ولا يجير من عقابك إلا رحمتك، ولا ينجي منك إلا التضرع بين يديك.



-اللهم هذه الأيام المباركة الميمونة، والمسلمون فيه مجتمعون في أرضك، يشهد السائل منهم والطالب والراغب والراهب، وأنت الناظر في حوائجهم، فأسألك بجودك وكرمك وهوان ما سألتك عليك أن تصلي على محمد وآله، وأن لا تخرجنا جميعاً من هذه الأيام، إلا مجبورين الخاطر محققين أهدافنا ومنتصرين على أعدائنا.



-اللهم إني آمنت بمحمد صلى الله عليه و آله ولم أره، فعرفني في الجنان وجهه يا رب العالمين.



-اللهم يا خالقي و يا خالق النّاس أجمعين، في مناسبة العشر الأوائل من ذي الحجة التي تتقبّل بها الدّعاء أسألك أن ترحم أخي الطّيب، وأن تتجاوز عنه كلّ ذنب، وأن تستبدله بدار خيرًا من داره، وجيران خيرًا من جيرانه، وأهلًا خيرًا من أهله.



-اللهم نسألك أن تبارك لنا في أعمالنا وتتقبلها منها، إلهي هذا ضعفي وذلي ظاهر بين يديك، وهذا حالي لا يخفي عليك، أنت المعافي فعافني، واعفو عني وتولى أمري.



-حسبي الله وكفي، سمع الله لمن دعا، ليس وراءه منتهى، من توكل على الله كفاه، ومن اعتصم بالله نجا.



دعاء أول شهر ذي الحجة

دعاء أول شهر ذي الحجة، ندخل الأيام الأولى من شهر ذي الحجة والتي جعل الله فيها يوم عرفة والذي هو خير أيام الله، والتي يستحب فيها دعاء أول شهر ذي الحجة، وتكرار الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والتهليل والحوقلة والتكبير لذا نقول في دعاء أول شهر ذي الحجة:

-اللهم ارحم أبي واغفر له، اللهم ادخله الجنة من دون حساب ولا سابقة عذاب، حرم وجهه على النار، وانظر إليه نظرة رضًا، فإن من تنظر إليه نظرة رضا لا تعذبة أبدًا.



-اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيراً، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني رحمة أسعد بها في الدارين وتب علي توبة نصوحا، لا أنكثها أبدا والزمني سبيل الاستقامة.



-ويستحب أن نقول في دعاء أول شهر ذي الحجة اللهم إني أسألك بفضلك وعظمتك وجلالك وهيبتك وجبروتك وقوتك وبأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج عنا ما نحن فيه وأن تقدر لنا الخير فيما نريده وننويه، وأن ترزقنا من رزقك.



-لا إله إلا الله عدد الدهور، لا إله إلا الله عدد أمواج البحور، لا إله إلا الله عدد النبات والشجر، لا إله إلا الله عدد القطر والمطر



لا إله إلا الله عدد لمح العيون، لا إله إلا الله خير مما يجمعون، لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم ينفخ في الصور.



-اللهم أعط محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والرفعة والدرجة الكبيرة اللهم إني آمنت بمحمد صلى الله عليه و آله ولم أره فلا تحرمني في القيامة رؤيته وارزقني صحبته وتوفني على ملته واسقني من حوضه مشربا رويا سائغا هنيئا لا أظمأ بعده أبدا، إنك على كل شيء قدير.



-ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. إلهي يا معطي من تشاء ومانع من تشاء، إلهي فاعطنا اللطف والرحمة، وامنع عنا البطش والنقمة، وامدد لنا من لدنك رزقا حلالا بمعرفتك وطاعتك.



-اللهم إني أسألك بفضلك وعظمتك وجلالك وهيبتك وجبروتك وقوتك وبأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج عنا ما نحن فيه وأن تقدر لنا الخير فيما نريده وننويه، وأن ترزقنا من رزقك وأن تظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك.



-اللهم يا ربي الكريم، يا من ملأ نورك أرجاء عرشك، اللهم أسألك أن تتنزل بنور وجهك على قبر أخي، أن تجعله روضةً من رياض الجنة، وأن تصرف عنه النار وعذابها وشرورها يا عزيز يا جبار.

- اللهم تسبقني الدّموع في الدّعاء إلى أخي الحبيب، اللهم أسألك أن تتجاوز عنه الذّنوب والخَطايا، وأن تُكرمه بالدّرجات العالية في الجنّة، اللهم إن كان مُحسنًا فزد اللهم في إحسانه، وإن كان مُسيئًا فتجاوز اللهم عن سيّئاته.





دعاء دخول شهر ذي الحجة

دعاء دخول شهر ذي الحجة، تعد العشر الأولى من ذي الحجة أفضل أيام الله، حيث فرض الله فيها فريضة الحج أحد أركان الإسلام، وقد اختص الله سبحانه وتعالى هذه الأيام بالكثير من الفضائل لذا دعاء دخول شهر ذي الحجة له أهمية عظيمة، ونقول في دعاء دخول شهر ذي الحجة:



ويستحب أن نقول في دعاء دخول شهر ذي الحجة سبحان الذي في السماء عرشه، سبحان الذي في الأرض حكمه، سبحان الذي في القبور قضاؤه، سبحان الذي في البحر سبيله

سبحان الذي في النار سلطانه، سبحان الذي في الجنة رحمته، سبحان الذي في القيامة عدله، سبحان الذي رفع السماء، سبحان الذي بسط الأرض، سبحان الذي لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه.



-اللهم إنّ لي أخًا قد صار في ضِيافتك، ولوكان في ضيافتي لأكرمته حقّ الكرم، فاللهم أنتَ لها ولكلّ كبيرة يا رب، بارك له في مثواه، واجعله في عين رعايتك التي لا تنام يا حنّان يا منّان.



-أنت ربي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك لك الحمد ولك الملك سبحانك يارب العالمين وأنت على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم.

وقالا رَبَّنا ظَلَمنا أَنفُسَنا وَإِن لَم تَغفِر لَنا وَتَرحَمنا لَنَكونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قالَ رَبِّ اغفِر لي وَلِأَخي وَأَدخِلنا في رَحمَتِكَ وَأَنتَ أَرحَمُ الرّاحِمينَ.

-اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وعظمتك التي لا يبلغها أي شيء أن تغفر لي ذنبي، وأن تعاملني بما أنت أهله وليس بما أنا أهله. اللهم وفقني على ترك المعاصي أبداً ما أحييتني، واختم لي بعمل صالح يا أرحم الراحمين.

- اللهم يا سامع الصوت، ويا سابق الفوت، ويا محيي العظام بعد الموت، أسألك أن تغفر لي ما أذنبت وما أسررت به وما أعلنت، إنك أنت البرّ الغفار.

-اللهمّ أنت ربّي لا إله إلّا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شرّ ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ.