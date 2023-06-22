بالخطوات.. إزاي تعمل نسخ احتياطي Backup لكل ملفاتك المهمة

أصبحنا في عالم نعتمد فيه بشكل أساسي على معلوماتنا الرقمية، كل شيء مهم أصبح مخزن على جهاز إلكتروني سواء على كمبيوتر شخصي به كل ملفات عملك أو على هاتفك الذكي، الذي يحمل كل صورك وبيانات حساباتك.

ولكن بياناتنا أصبحت بشكل متزايد عرضة للضياع والسرقة من خلال متسللو الإنترنت ومحتالي الويب، يمكن أن تُفقد سنوات من البيانات الهامة إذا تعرض جهاز واحد للاختراق أو هجوم فيروسي أو تعرض لخلل برمجي بشكل طبيعي، في مثل هذه الحالات ، يعد النسخ الاحتياطي هو سبيلك الوحيد للحفاظ على كل أوراقك الإلكترونية المهمة.

وفقا لتقرير موقع gizbot التقني، يُصاب 1 من كل 10 أجهزة كمبيوتر ، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر الشخصية والتجارية ، بالفيروسات أو برامج الفدية ، ويتم سرقة بيانات واختراق ما يقرب من 113 هاتفًا كل دقيقة يوميا، في كلتا الحالتين ، يكون فقدان البيانات أمر حتمي وبدون نسخة احتياطية backup، ستكون بياناتك قد فقدت للأبد ولا يمكن استرجاعها.

مهما كان سبب فقدان الملفات المهمة، فإن فقدان البيانات التي لا يمكن تعويضها يمكن أن يكون مدمرًا سواء على مستوى حياة الأفراد أو الشركات على حدٍ سواء، ويتفاقم الضرر في حالة كانت بيانات شركة حيث يمكن أن تتسبب هذه الخسارة في خسائر مالية كبيرة وتضر بسمعتها بالإضافة إلى مسائل قانونية واضطرابات تشغيلية.

يمكنك حماية بياناتك كلها وجعلها في مأمن من المتسللين والكوراث الطبيعية من خلال الحفاظ على الأصول الرقمية بالنسخ الاحتياطية المنتظم. النسخة الاحتياطية هي نسخة مكررة من بياناتك المخزنة في مكان منفصل عن الأصل. يضمن ذلك أنه حتى في حالة فقد مصدر البيانات الأساسية لأي سبب كان ، فلا يزال بإمكانك استعادته من النسخة الاحتياطية.

من خلال وجود نسخ احتياطي للبيانات بشكل منتظم، تضمن أنك في مأمن من العواقب السلبية لفقدان البيانات. تتضمن خطة النسخ الاحتياطي الجيدة عمليات النسخ الاحتياطي المنتظمة، من الأهمية بمكان استخدام استراتيجية النسخ الاحتياطي 3-2-1 ، والتي تستلزم وجود ثلاث نسخ من بياناتك على وسيطين مختلفين ونسخة واحدة خارج موقع النسخة الأصلية، في مكان بعيد.

توجد طرق عديدة لنسخ البيانات احتياطيًا ، وتعتمد أفضل طريقة على تفضيلاتك واحتياجاتك. فيما يلي بعض الأمثلة على طرق النسخ الاحتياطي الشائعة:

محركات الأقراص الصلبة الخارجية (HDDs)

تجد هذه الأقراص بأحجام تخزين مختلفة، وهي مخصصة للنسخ الاحتياطي وسعرها معقول وتجد عدد كبير من أنواع هذه الأقراص التي تحتلف فيما بينها من ناحية سرعة نقل البيانات وسعة التخزين، حيث يتم قياس معدل نقل البيانات من حيث الميجا بت في الثانية أو الجيجابت في الثانية. ابحث عن الأجهزة التي تنقل البيانات بسرعة وتوفر وصولاً سهلاً. في هي أجهزة محمولة يمكنها تخزين كميات كبيرة من البيانات ، على سبيل المثال ، يوفر محرك الأقراص الصلبة My Passport HDD الخاص بـ Western Digital ما يصل إلى 5 تيرابايت من التخزين ، مما يتيح للمستخدمين مساحة كافية لنسخ بياناتهم احتياطيًا.

HDDs

محركات أقراص USB

وهي فلاشة الـ USB التي تجدها تباع في كل محلات الهواتف والإلكترونيات، صغيرة الحجم وسهلة الاستخدام جدا، يمكن العمل من خلالها سواء على هاتفك المحمول أو توصيلها بالكمبيوتر الشخصي ونقل كل بياناتك المهمة عليها، وبالتالي حتى في حالة فقدان الهاتف أو تلف جهاز اللاب توب تبقى معلوماتك وملفاتك في مأمنن ستجد سعات تخزين مختلفة منها وأنواع شركات متعددة يمكن الاختيار فيما بينها، محركات الأقراص المزدوجة سهلة الاستخدام ومتوافقة مع أجهزة Mac والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية. ما عليك سوى التوصيل والتشغيل لإجراء نسخ احتياطي تلقائيًا لأحدث الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى والمستندات وجهات الاتصال ، والتي يمكن بعد ذلك نقلها بسهولة إلى الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة Mac عبر توصيلات USB من النوع C.

USB

التخزين السحابي

النسخ الاحتياطي السحابي هو الأحدث ضمن هذه القائمة وأصبحت الطريقة الأكثر شيوعا بين المستخدمين، لأنها تسمح للمستخدمين بتخزين البيانات على الخوادم البعيدة ، والتي يمكن الوصول إليها من أي مكان في العالم عبر اتصال بالإنترنت، هو حل مركزي سهل الوصول إليه لتخزين كل ملفاتك في مكان واحد. يتيح تطبيق My Cloud Home للمستخدمين الوصول إلى المحتوى وتحميله ومشاركته من أي مكان متصل بالإنترنت.