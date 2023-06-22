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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

23 يونيو.. فتح باب التقديم للطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة بالجامعات المصرية

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلنت الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب التقديم غدًا الجمعة الموافق ٢٣ يونيو الجاري، أمام الطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة بمصر.

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وسيتم إتاحة التقديم الإلكتروني عن طريق منصة "ادرس في مصر" من خلال الرابط التالي: https://admission.study-in-egypt.gov.eg/categories/5f1851aa863d96d579e5ee91 وذلك للتيسير على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية؛ للتخفيف من حدة التكدس بالجامعات، نظرًا للاقبال المُتزايد على الدراسة بالجامعات المصرية.

وسيعتمد نظام قبول أوراق تقديم الطلاب الوافدين على أولوية التقديم بالجامعات المصرية.

الطلاب الوافدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ادرس في مصر أوراق تقديم الطلاب الوافدين الجامعات المصرية Jobs Education

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