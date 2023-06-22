23 يونيو.. فتح باب التقديم للطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة بالجامعات المصرية

أعلنت الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب التقديم غدًا الجمعة الموافق ٢٣ يونيو الجاري، أمام الطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة بمصر.

وسيتم إتاحة التقديم الإلكتروني عن طريق منصة "ادرس في مصر" من خلال الرابط التالي: https://admission.study-in-egypt.gov.eg/categories/5f1851aa863d96d579e5ee91 وذلك للتيسير على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية؛ للتخفيف من حدة التكدس بالجامعات، نظرًا للاقبال المُتزايد على الدراسة بالجامعات المصرية.

وسيعتمد نظام قبول أوراق تقديم الطلاب الوافدين على أولوية التقديم بالجامعات المصرية.