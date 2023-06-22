برلماني سابق يكشف دلالة ترؤس مصر مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

أكد النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب السابق، على أهمية ترأس مصر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك خلال الفترة من 12 إلى 16 يونيو في فيينا.



وقال النائب محمد إسماعيل في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، ترأس مصر شيء مميز وله دلالة مهمة وواضحة على أهمية دور مصر في تحديث آلياتها لمواجهة الفساد ما دفع أن تكون مصر على رأس هذه الدورة.

هيئة الرقابة الإدارية

تابع عضو مجلس النواب السابق، هيئة الرقابة الإدارية كان لها عدة ضربات قوية وموجعة في مكافحة الفساد، وتم القبض على عدد كبير من المسئولين الكبار، مشيرا إلى أن مصر قادرة على إضافة العديد من القوانين لمواجهة الفساد لخلق المزيد التنمية والاستثمار.



