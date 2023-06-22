رئيس الإمارات ونائب رئيس التركي يناقشان أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين

بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد ،اليوم الخميس، مع نائب الرئيس التركي الجديد جودت يلماز سبل تنمية التعاون والعمل المشترك بين البلدين.



كما بحث رئيس دولة الإمارات ونائب الرئيس التركي التطورات الإقليمية والدولية ويؤكدان حرص البلدين على دعم السلام والاستقرار في العالم.

وجاء ذلك خلال استقبال رئيس الإمارات في قصر الشاطئ لنائب الرئيس التركي والوفد المرافق الذي يقوم بزيارة عمل إلى للدولة.



ونقل نائب الرئيس التركي جودت يلماز في بداية اللقاء ، تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية وتمنياته لدولة الإمارات دوام الرخاء والتقدم .. فيما حمله سموه تحياته إلى الرئيس رجب طيب أردوغان وتمنياته لتركيا وشعبها مزيداً من النماء والازدهار.



كما هنأ رئيس الإمارات، جودت يلماز بتعيينه نائباً لرئيس الجمهورية متمنياً له التوفيق في مهامه وخدمة شعبه.



واستعرض رئيس الدولة الإماراتية ونائب الرئيس التركي خلال اللقاء الفرص التي يمتلكها البلدان لتطوير شراكتهما الاقتصادية خاصة في المجالات التي تخدم أهداف التنمية المستدامة وفي مقدمتها مجالات الاقتصاد والاستثمار والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والبيئة وغيرها من المجالات الحيوية.



ومن جانبه أكد نائب رئيس تركيا على حرص بلاده على دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين على مختلف المستويات وفتح مجالات جديدة للتعاون في القطاعات الاقتصادية المستقبلية التي تدفع مسارات التنمية في البلدين.



وحضر هذا اللقاء الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وعبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل

ومحمد حسن السويدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "القابضة" (ADQ).



وحضر من الجانب التركي محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية وعدد من كبار المسؤولين وسعادة توجاي تونسير سفير تركيا لدى الدولة.