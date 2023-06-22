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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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القاهرة للدراسات الاقتصادية: الحرب الروسية الأوكرانية نتج عنها أزمات كثيرة

الدكتور عبد المنعم
الدكتور عبد المنعم السيد

‏قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة الدراسات الاقتصادية، إن العالم اليوم بعد الأزمات التي حدثت فيه مازال يعاني اقتصاديا أولا أزمة كورونا ثم أزمة الحرب الروسية الأوكرانية التي نتج عنها أزمات كثيرة في قطاع الطاقة، ومن قبلها التغيرات المناخية.

 

وتابع عبدالمنعم السيد خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "المصري أفندي"، تقديم الإعلامي "محمد علي خير"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن الدول النامية بدأت تتأثر بشكل كبير خاصة في حجم الديون التي تحصلت عليها وحجم الديون على مستوى العالم وصل في حدود 320 ترليون دولار والدول النامية أصبحت تعاني بشكل كبير جدا، وبدأ ظهور المجاعات وزيادة معدلات البطالة.

 

 شكل النظام العالمي الجديد

 

وأضاف أن الدول الغنية اليوم تحاول أن يكون هناك تغيير في شكل النظام العالمي الجديد ليكون إعادة لصياغة النظام العالمي لمواجهة معدلات الفقر المرتفعة ومساندة الدول النامية للحصول على حقها ويكون لديها مشروعات وتكنولوجيا أفضل، والدول الغنية لا تفعل ذلك بدون عائد، فهي سوف تستفيد وسوف يقلل ذلك من حجم الهجرة الغير شرعية المستمرة.

الحرب الروسية الأوكرانية قطاع الطاقة التغيرات المناخية الاقتصاد كورونا

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