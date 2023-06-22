عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس البرازيلي يكشف الشرط اللازم لتحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الخميس، إن روسيا وأوكرانيا هما فقط من يعلمان الشروط المطلوبة لتحقيق السلام ووقف الحرب، لافتًا إلى أنه لا بد أن يكون السلام يُلبي مصالح الطرفين.

وأضاف دا سيلفا، أن اتفاق السلام بين موسكو وكييف ليس معناه استسلام أوكرانيا، ولكن يجب على الطرفين تحقيق مطالبهما، مشيرًا إلى أن الروس والأوكرانيين فقط يعلمون ما يجب تحقيقه لإحلال السلام.

من جهته قال مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، في تصريحاته الأربعاء، إن كييف كانت العام الماضي على وشك إبرام معاهدة التزامها الحياد الدائم مقابل وقف العملية العسكرية الروسية.

وتابع: "لكن هذا القرار لم يناسب رعاة أوكرانيا في الغرب،الذين تعمدوا تعطيل المفاوضات، وحرضوا كييف على مواصلة القتال وكثفوا دعمهم اللامحدود لها بالمال والسلاح".

ناشط يكشف خطة أوكرانيا لتدمير خيرسون واتهام روسيا فيها

أوكرانيا تستعيد ثلاثة أسرى سلمتهم روسيا للمجر

روسيا أوكرانيا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا موسكو كييف السلام بين روسيا وأوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدء صرف معاشات شهر يوليو لجميع المستحقين.. غدا

يسافر يوم الأحد.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الأهلي

مش مسامحة أي حد بيتكلم في عِرضي.. سيدة الفستان الأزرق تبكي على الهواء وتروي مفاجآت لأول مرة (فيديو)

من جمهوري.. أحمد سعد يرد على سخرية سمية الخشاب من ملابسه الشفافة

شوبير يفجّر مفاجأة عن رحيل حارس مرمى الأهلي

فيديوهات خادشة ومقاطع مثيرة.. القصة الكاملة للقبض على الراقصة بوسي

حكم كهربا نهائي.. مفاجأة بشأن عودة القضية للتداول في الفيفا

موضوعات متعلقة

نتواصل مع واشنطن.. بيان من روسيا بشأن مراسل وول ستريت جورنال

روسيا : لا محل لـ ماكرون وأمثاله في قمة "بريكس"

عودة الاتفاق النووي.. روسيا تكشف عن لقاءات سرية بين الولايات المتحدة وإيران

ناشط يكشف خطة أوكرانيا لتدمير خيرسون واتهام روسيا فيها

بيان عاجل من روسيا بشأن تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا

«حرب عالمية ثالثة» .. بيان عاجل من روسيا بشأن إمدادات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا

رفض أردني مصري لإجراءات إسرائيل في الضفة.. وعقوبات أوروبية جديدة على روسيا| صحف الكويت

ترشيحاتنا

في أول ظهور لها.. الصور الأولى للمتهمة بطهي أجزاء من جسد ابنها

"بلومبرج" تتوقع تأجيل مصر رفع أسعار الفائدة

في 6 سنوات.. أرقام وإنجازات تنصب محمد صلاح ملكا على عرش ليفربول

وزير التنمية المحلية: مؤشر التنافسية بالمحافظات يهدف لجذب المزيد من الاستثمارات داخليًا وخارجيًا

المنتخب الأولمبي يخوض تدريبات استشفائية بعد تجربة الكونغو

الرئيس السيسي يشارك في فعاليات "المائدة المستديرة.. طريق جديد" ضمن قمة باريس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روج للسياحة في مصر برقصته الشهيرة.. من هو نويل روبنسون وكيف قابله المصريون؟

شباك التذاكر.. بيت الروبي يخطف المركز الأول و«ب 19» يحقق 353 جنيها

وزير الدفاع يشهد تخرج دورات من دارسى أكاديمية ناصر وكلية القادة والأركان

فقدت زوجها بـ"تيتان" وجدّيها بـ"تايتانيك".. لعنة الماضي تلاحق ويندي راش

فيديو

انهيار أسعار الذهب وتوقعات باستمرار الهبوط.. وماذا سيحدث في اجتماع المركزي اليوم

وزير الدفاع يشهد تخرج دورات من دارسى أكاديمية ناصر وكلية القادة والأركان

لن تصدق.. حيوان يقتحم منزلا للحصول على طعام في كولورادو الأميركية.. شاهد

مقطع فيديو مفبرك لسمكة قرش في المغرب.. اعرف القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

اﻟﻤﺰﻳﺪ