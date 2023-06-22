الرئيس البرازيلي يكشف الشرط اللازم لتحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا

قال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الخميس، إن روسيا وأوكرانيا هما فقط من يعلمان الشروط المطلوبة لتحقيق السلام ووقف الحرب، لافتًا إلى أنه لا بد أن يكون السلام يُلبي مصالح الطرفين.

وأضاف دا سيلفا، أن اتفاق السلام بين موسكو وكييف ليس معناه استسلام أوكرانيا، ولكن يجب على الطرفين تحقيق مطالبهما، مشيرًا إلى أن الروس والأوكرانيين فقط يعلمون ما يجب تحقيقه لإحلال السلام.

من جهته قال مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، في تصريحاته الأربعاء، إن كييف كانت العام الماضي على وشك إبرام معاهدة التزامها الحياد الدائم مقابل وقف العملية العسكرية الروسية.

وتابع: "لكن هذا القرار لم يناسب رعاة أوكرانيا في الغرب،الذين تعمدوا تعطيل المفاوضات، وحرضوا كييف على مواصلة القتال وكثفوا دعمهم اللامحدود لها بالمال والسلاح".