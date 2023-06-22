عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتواصل مع واشنطن.. بيان من روسيا بشأن مراسل وول ستريت جورنال

صحفي وول ستريت جورنال
صحفي وول ستريت جورنال

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم الخميس، أنه تم تلقي طلب من الولايات المتحدة للوصول إلى القنصلية مع الصحفي في وول ستريت جورنال إيفان جيرشكوفيتش، الذي احتجزته السلطات الروسية بتهمة التجسس، وإن روسيا تراجع الأمر، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأوضح ريابكوف في تصريحات للصحفيين: "تم استلام الطلب وجاري مراجعته. ليس هناك قرار حتى الآن. لكنني أعتقد أن هذا ليس موضوعًا لوسائل الإعلام على الإطلاق، هذه مسألة روتينية بحتة. نحن نتفاعل مع السفارة الأمريكية حول هذا الموضوع، لافتا إلى أن واشنطن تتلقي جميع إخطاراتنا.

عودة الاتفاق النووي.. روسيا تكشف عن لقاءات سرية بين الولايات المتحدة وإيران

بلينكن: الولايات المتحدة ستقدم 1.3 مليار دولار مساعدات إضافية لأوكرانيا

وفي وقت سابق، استأنف مراسل صحيفة وول ستريت جورنال إيفان جيرشكوفيتش ضد قرار محكمة روسية بتمديد احتجازه السابق للمحاكمة لمدة ثلاثة أشهر ، حسبما أظهرت بيانات المحكمة اليوم الجمعة.

وتم القبض على جيرشكوفيتش ، وهو مواطن أمريكي ، في مارس الماضي بتهمة التجسس بعد أن اتهمه جهاز الأمن الروسي بجمع أسرار عسكرية في مدينة يكاترينبرج، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وتم احتجازه في البداية حتى 29 مايو ، لكن محكمة يوم الثلاثاء مددت اعتقاله في جلسة مغلقة حتى 30 أغسطس.

وول ستريت جورنال إيفان جيرشكوفيتش الولايات المتحدة نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يفجّر مفاجأة عن رحيل أحد حراس مرمى الأهلي

بعد رحيله.. أكرم توفيق يوجه رسالة مؤثرة للمعلق رؤوف خليف

رايحة أجيب عريس| سيدة الفستان الأزرق تبكي على الهواء.. وتروي مفاجآت لأول مرة

فيديوهات خادشة ومقاطع مثيرة.. القصة الكاملة للقبض على الراقصة بوسي

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 22 يونيو 2023

من جمهوري.. أحمد سعد يرد على سخرية سمية الخشاب من ملابسه الشفافة

كيفية صلاة الصبح لمن فاته أداء الفجر.. الإفتاء توضح

حكم كهربا نهائي.. مفاجأة بشأن عودة القضية للتداول في الفيفا

موضوعات متعلقة

عودة الاتفاق النووي.. روسيا تكشف عن لقاءات سرية بين الولايات المتحدة وإيران

بلينكن: الولايات المتحدة ستقدم 1.3 مليار دولار مساعدات إضافية لأوكرانيا

الصين ترحب بزيادة عدد الرحلات الجوية مع الولايات المتحدة

الرئيس البيلاروسي: الولايات المتحدة جردت أوروبا من سيادتها

صحيفة أمريكية: الولايات المتحدة والصين تسعيان لتهدئة التوترات وتمهيد الطريق للقاء رئيسيهما

بايدن: العلاقة بين الولايات المتحدة والصين تسير على الطريق الصحيح

بلينكن: يجب تعزيز التواصل الدبلوماسي على مستوى رفيع بين الولايات المتحدة والصين

لافروف يتهم الولايات المتحدة بالعمل على تقويض الوضع السياسي الداخلي في روسيا

ترشيحاتنا

‏الأمن يداهم محلاً في باب الشعرية بدون ترخيص وبداخله لحوم فاسدة |شاهد

الأمين العام للأمم المتحدة: النظام المالي الدولي في أزمة.. والتنمية المستدامة تبتعد

بدء الأنشطة الصيفية في المدارس المصرية اليابانية.. 9 يوليو

فقدت زوجها بـ"تيتان" وجدّيها بـ"تايتانيك".. لعنة الماضي تلاحق ويندي راش

بـ 7 ملايين جنيه.. ضبط 15 كيلو من مخدر الآيس بحوزة مجرم بالقاهرة

هدافي الدوري قبل مباراة الحرس.. الاتحاد يتصدر وتعادل بين الأهلي والزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استشاري كلى يحذر : تناول الأسبرين بهذه الطريقة مؤذي لكبار السن

لقاء شقيقتين عبر الفيس بوك بعد أكثر من 60 عامًا.. اعرف القصة كاملة

زوجة اللاعب حسام غالى تثير الجدل برفقته

ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

لن تصدق.. حيوان يقتحم منزلا للحصول على طعام في كولورادو الأميركية.. شاهد

مقطع فيديو مفبرك لسمكة قرش في المغرب.. اعرف القصة كاملة

رفض يسلم التكييفات.. الحجز على فيلا محمد رمضان بـ6 أكتوبر والفنان يتظلم

خدوده السبب .. قصة شهرة الطفل يزن فاذر ابو شنب |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ