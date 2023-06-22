نتواصل مع واشنطن.. بيان من روسيا بشأن مراسل وول ستريت جورنال

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم الخميس، أنه تم تلقي طلب من الولايات المتحدة للوصول إلى القنصلية مع الصحفي في وول ستريت جورنال إيفان جيرشكوفيتش، الذي احتجزته السلطات الروسية بتهمة التجسس، وإن روسيا تراجع الأمر، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأوضح ريابكوف في تصريحات للصحفيين: "تم استلام الطلب وجاري مراجعته. ليس هناك قرار حتى الآن. لكنني أعتقد أن هذا ليس موضوعًا لوسائل الإعلام على الإطلاق، هذه مسألة روتينية بحتة. نحن نتفاعل مع السفارة الأمريكية حول هذا الموضوع، لافتا إلى أن واشنطن تتلقي جميع إخطاراتنا.

وفي وقت سابق، استأنف مراسل صحيفة وول ستريت جورنال إيفان جيرشكوفيتش ضد قرار محكمة روسية بتمديد احتجازه السابق للمحاكمة لمدة ثلاثة أشهر ، حسبما أظهرت بيانات المحكمة اليوم الجمعة.

وتم القبض على جيرشكوفيتش ، وهو مواطن أمريكي ، في مارس الماضي بتهمة التجسس بعد أن اتهمه جهاز الأمن الروسي بجمع أسرار عسكرية في مدينة يكاترينبرج، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وتم احتجازه في البداية حتى 29 مايو ، لكن محكمة يوم الثلاثاء مددت اعتقاله في جلسة مغلقة حتى 30 أغسطس.