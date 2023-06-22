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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ناشط يكشف خطة أوكرانيا لتدمير خيرسون واتهام روسيا فيها

صدى البلد

كشف ناشط في منظمة "خيرسون الروسية" أن سلطات الجزء الذي لا يزال خاضعا لقوات كييف في مدينة خيرسون الروسية، تحضر لاستفزاز بمادة الكلور في محطة حافلات المدينة، واتهام القوات الروسية.

وقال الناشط في حديث مصور لصحيفة نوفوستي: “وفقا للمعلومات المتوفرة لدينا، نقل النازيون براميل بمادة الكلور إلى منطقة محطة الحافلات في المدينة ولغموها بأمر من مجرمي ما يسمى بالإدارة العسكرية للمدينة لتفجيرها واتهام القوات الروسية في عمل استفزازي جبان”.

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وأضاف أن نشطاء منظمة "خيرسون الروسية" يواصلون تحديد مواقع القوات والمعدات الأوكرانية في خيرسون ونقل إحداثياتها للجيش الروسي لتدميرها.

وقال: "تتحقق خيرسون الروسية" من معلومات حول مواقع اللواء 124 للدفاع الإقليمي في قرية سادوفو.

وأعلن نشطاء بمدينة خيرسون، أبريل الماضي عن تأسيس حركة "خيرسون الروسية" الناشطة في تزويد الجيش الروسي بإحداثيات مواقع وتجمعات قوات كييف في الأراضي التي لا تزال خاضعة لأوكرانيا في المقاطعة.

 

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