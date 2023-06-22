عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شرطة البيئة والمسطحات تشن حملة مكبرة بالجيزة والقليوبية

قوات الشرطة
قوات الشرطة

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالاشتراك مع الجهات المعنية بحملة تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتى "الجيزة – القليوبية".

أسفرت جهودها فى مجال حماية الثروة الزراعية "الأعلاف الحيوانية والمخصبات الزراعية" تم ضبط ( 3 مصانع عشوائية "بدون ترخيص") بنطاق محافظة القليوبية بمضبوطات بلغت ( 51 طن مخصبات وأملاح زراعية – 12 طن مخلفات مجازر حيوانية وداجنة تستخدم فى تصنيع مركزات الأعلاف المغشوشة – 15 طن مركزات أعلاف حيوانية وداجنة مغشوشة ومقلدة) مجهولة المصدر وغير صالحة للإستخدام ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية وبدون بيانات ومنتهية الصلاحية .

و فى مجال حماية البيئة "الصحة العامة" تم ضبط ( 2 مصنع عشوائى "بدون ترخيص") بنطاق محافظة القليوبية لتصنيع غراء الأخشاب وتدوير المخلفات المعدنية بمضبوطات بلغت ( 38 طن لغراء الأخشاب – 19,5 طن مواد خام ومنتج نهائى لسبائك ألمونيوم) مجهولة المصدر وبدون بيانات ومغشوشة ومقلدة ومعدة للتداول  و التفتيش البيئى تم ضبط عدد ( 2 منشأة طبية "عيادة – مستشفى" بنطاق محافظة الجيزة) لوجود مخالفات عدم وجود (الموافقة البيئية – سجل بيئى – سجلات للمخلفات الطبية الخطرة – سجل تسليم وتسلم النفايات – سجل الغرفة – سجل السيارة – غرفة نفايات – الفصل من المنبع – إيصالات التخلص من النفايات – غرفة تعقيم – مغسلة  - منطقة محظورة – مصدر للإضاءة – بيانات على الأكياس – رخصة العلاج الطبيعى) .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات الأعلاف الحيوانية الأعلاف المغشوشة الجيزة والقليوبية الثروة الزراعية الشرطة المتخصصة الصحة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم| مصر تبتعد عن 8 منتخبات وتخوض 10 مباريات

تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك

اطلقت ولا لسه آنسة| مفاجأة جديدة في واقعة راقصة الفستان الأزرق| فيديو

فرمان حاسم من كولر .. الأهلي يتمسك بنجم الفريق ويرفض رحيله

رحلة بلا عودة لقاع المحيط| إعلان مصرع ركاب غواصة البحث عن "تايتنك".. ماذا قالت الشركة وأصدقائهم؟

رسالة غامضة من محامي كهربا تثير الجدل

سِت شِمال | اعتراف صادم من المتهم بإجبار متزوجة على علاقة آثمة

مفاجأة..اتحاد الكرة يطالب الكاف بتأجيل الفئة المشاركة في أفريقيا الموسم القادم

ترشيحاتنا

رئيس جمعية جراحات الجهاز الهضمي يروي مواقف انسانية لخدمة المرضى

سعر مرسيدس GLC 200 AMG موديل 2023 في مصر.. صور

بعثة حج الجمعيات الأهلية تستعد لاستلام مخيمات عرفات

4 كلمات أوصى بها النبي في هذه الأيام داوم عليهم

بوسي : عملت عملية تجميل في مناخيري..وعرفت وفاة أبويا بعدها بيومين

دعاء للميت في العشر من ذي الحجة يغفر ذنبه ويضيء قبره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنبأ منذ عام 2006..علاقة صادمة بين مسلسل ذا سيمبسونز والغواصة تيتيان وتيتانك

شائعات الانفصال تطارد محمد فراج وبسنت شوقي| شاهد أحدث إطلالاتهما سويا

رئيس لجنة سلامة الغذاء: ضعوا اللحوم أمام المروحة قبل تخزينها لهذه الأسباب

ثقافة الدقهلية تحتفي بذكرى ميلاد الشاعر نجيب سرور|صور

فيديو

قرار جديد حول السبائك وسر تراجع أسعار الذهب في مصر..فيديو

تفاصيل ومدة إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص.. فيديو

العالم يحبس انفاسه .. بدء العد التنازلي لانتهاء الغواصة تيتان وركابها الخمسة

كنت جيت بالمايوه.. زلّة لسان شيرين تضعها في مرمى النقد |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ