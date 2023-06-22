محمد موسى يهاجم محمد رمضان من جديد: شخص عشوائي

علق الإعلامي محمد موسى، على قرار محكمة الأمور المستعجلة بالجيزة، بالحجز على فيلا الفنان محمد رمضان، بكمبوند بمدينة السادس من أكتوبر، لعدم سداده الرسوم القضائية الصادرة ضده والمقدرة بنحو 9 ملايين جنيه.



وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، الشخص الملتزم ده يا جماعة بيكون ملتزم بالفطرة والشخص العشوائي برضه بتكون فطرته كده .. يعني السؤال اللي بسأله هو أنا ممكن أكون ماضي عقد هنا في الحدث وفجأة كده أضرب بالعقد عرض الحيطة وأروح أشتغل في إم بي سي .. قطعاً هكون خالفت القانون واحترام القانون ده المفروض سمة أي شخص صالح".

الأخ محمد رمضان



تابع، :"وبعدين هو الأخ محمد رمضان لما يخالف عقده ويروح يعمل مسلسلات مع أي حد تاني وهو موقع عقد فاكر إن ده هيعدي مرور الكرام .. هو فاكر أن ده غنا وهيغني بالعافية سواء كان مطرب أو مش مطرب أو صوته وحش ولا حلو .



وتعود تفاصيل الواقعة إلى توقيع الفنان محمد رمضان تعاقدا مع إحدى القنوات الفضائية بقيمة 100 مليون جنيه لتمثيل المسلسلات خلال 5 سنوات، ونص العقد على عدم تمثيله لأي قنوات أخرى، إلا أنه عقب ذلك أخل ببنود العقد، فأقامت القناة دعوى ضده.