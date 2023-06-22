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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الممتاز.. الأهلي يتقدم على حرس الحدود 1-0 في الشوط الأول

الاهلي
الاهلي

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي وحرس الحدود بتقدم الأهلي بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد الكلية الحربية ضمن مؤجلات الاسبوع السادس عشر من بطولة الدوري الممتاز. 

في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء خالد عبد الفتاح حاول المرور بالكرة من جهة اليمين ولكن نجح محمود بن والي في تشتيت الكرة من أمامه.

وفي الدقيقة السابعة سجل الهدف الأول لصالح الأهلي عن طريق مدافع حرس الحدود محمود بن والي بالخطأ في مرماه. 

أرسل أحمد عبد القادر  تمريرة بينية من منتصف الملعب لداخل منطقة الجزاء سيطر عليها المدافع محمود بن والي ولكنه مرر الكرة في اتجاه المرمى مع خروج الحارس محمد فوزي لتمر الكرة داخل الشباك.

وفي الدقيقة 46 من عمر المباراة سجل محمد شريف لاعب الأهلي الهدف الثاني في مرمى حرس الحدود. 

وطالب لاعبو حرس الحدود بالعودة لتقنية الvar وقام حكم المباراة بإلغاء الهدف. 

 

تشكيل الأهلي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح  - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد القندوسي - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - أحمد عبد القادر - محمد شريف

 

تشكيل حرس الحدود

حراسة المرمى: محمد فوزي

الدفاع: محمد رضا – محمود بن والي – إبراهيم القاضي – أحمد شديد قناوي

الوسط: إسلام عبد الله – غريب ياسر – مصطفى جمال

الهجوم: وجيه عبد الحكيم – إيمانويل ديفيد – مصطفى زيكو

البدلاء: كريم عماد – خالد سامي – مؤمن عوض – حامد الجابري – أحمد قاسم – كينجسلي كوكو – فلانتين أودو – أحمد داوودا – إسلام جمال.

أحمد عبد القادر الأهلى وحرس الحدود الأهلى الدوري الممتاز

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