ناقد فني: سوق السينما السعودي شهد مولد النجم الكوميدي بيومي فؤاد

أكد أمجد جمال، الناقد الفني، أن سوق السينما السعودي يرحب بالشكل الكوميدي في الأعمال السينمائية، وذلك بالتزامن مع تراجع إيرادات الأفلام المصرية في السعودية، منوهًا بأن السعودية ترحب دائمًا بنجوم الصف الثاني علي ربيع ومحمد ثروت وبيومي فؤاد.

وأضاف أمجد جمال، خلال مداخلة عبر الإنترنت، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن السوق السعودي شهد مولد نجم كوميدي كبير وهو بيومي فؤاد، ونجوميته مرتفعة في السعودية، مؤكدًا أن صورته على "الآفيش" تكفي أن يحقق هذا العمل نجاحا.

وعن أفلام العيد الماضي، أشار، إلى أن فيلم "يوم 13" حقق نجاحا نسبيا في السينمات المصرية ومن أعلى الأفلام التي حققت إيرادات، وفكرة الاعتماد على شكل الـ"3D" في الأكشن جعل هناك شغف للمشاهدين، ورغم ذلك لم يحقق النجاحات الكبيرة المتوقعة من الأفلام، إذ أنه حقق 30 مليون جنيه بينما كان هناك افلام في العام الماضي حققت إيرادات وصلت لـ60 مليون جنيه.