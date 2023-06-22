ناقد فني: ارتفاع أسعار تذاكر السينما أحد أسباب تراجع الإيرادات

أكد أمجد جمال، الناقد الفني، أن موسم عيد الفطر بدأ مع بداية الصيف، وتداخلت المواسم مع بعضها وكان من المفترض أن تكون عاملا جيدا ولكن لم يتحقق هذا الطموح الكبير، مشددًا على أن هناك إخفاقا واضحا في الإيرادات.



وأشار "جمال"، خلال مداخلة عبر الإنترنت، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن عدد الأفلام في موسم هذا العام كانت أكثر من الأعوام الماضية، كما أن الإيرادات في 2022 كانت قريبة من إيرادات 2023 رغم اختلاف قيمة العملة، منوهًا بأن ارتفاع أسعار تذاكر السينما من الممكن ان يكون أحد الأسباب في تراجع الإيرادات.



وأوضح أمجد جمال، أنه ليس هناك جاذبية للأفلام أو أنها فارغة من النجوم خلال موسم عيد الفطر، مؤكدًا أن السينمات الشعبية أصبحت تتلاشى وزادت السينمات في المولات والأماكن مرتفعة الأسعار، متابعا: "متفائل بأفلام عيد الأضحى والأوضاع من الممكن أن تتحسن".

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