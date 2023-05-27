مين العريس.. ناقد فني يكشف رد فعل أنغام على شائعات زواجها

أكد أحمد السماحي الناقد الموسيقي، عدم صحة الأخبار المتداولة عن زواج المطربة أنغام من شخصية عربية، مشيرا إلى أن أنغام منشغلة بتصوير أغانيها والحفلات والاستعدادات لتقديم أغاني جديدة.

وكشف أحمد السماحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، عن إجراءه اتصال بالمطربة انغام للتأكد من صحة الخبر، قائلا: "اتصلت بأنغام وحينما قلت لها مبروك، اعتقدت في البداية أني اهنئها على كليبها الجديدة، وحينما قلت له على تهنئة للزواج ضحكت وقالت لى اعرف مين العريس الأول".

نفي

وتابع: "انغام نفت لي هذا الكلام وقالت الكلام ده مش مظبوط وأنا معنديش وقت للجواز ومشغولة ما بين تصوير وحفلات وأغاني جديدة واستعدادات اغاني جديدة".

وأكد أنه مهتم بنقل الحقيقة على لسانها وأنه بصفة عامة يفضل الابتعاد عن كل ما يخص الحياة الشخصية لأي فنان.