البلدي بـ230 جنيها.. الزراعة تكشف عن بشرى سارة للمواطنين حول أسعار اللحوم

أكد سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة، أن جميع السلع واللحوم متواجدة في المنافذ الثابتة والمتحركة بالتنسيق مع المحافظين، مشيرا إلى أنه سيتم طرح اللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين.

وقال سعيد صالح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، إن 220 سلعة تطرحها وزارة الزراعة في منافذها الثابتة والمتحركة وخاصة اللحوم.

230 جنيها للكيلو

وتابع مستشار وزير الزراعة للمتابعة، أنه تم طرح اللحوم الضأن بالمنافذ بـ 250 جنيها للكيلو، واللحوم البلدي بـ 230 جنيها للكيلو.

