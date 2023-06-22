عصام زيدان: الاتحاد لم يمانع في سفر المدرب الخاص لهنا جودة معها

‏قال المستشار عصام زيدان عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة، أنه لم يكن هناك أي مانع للسفر المدرب الخاص بلاعبة تنس الطاولة هنا جودة معها للمشاركة في بطولة إفريقيا.

وتابع عصام زيدان خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "mbc mar"، أن المدرب الخاص يسافر معها في جميع البطولات والاتحاد كان المسؤول عن سفره معها في بطولة العالم التي لعبت في فبراير الماضي وكان متواجد معها والموضوع ليس له علاقة بسفر المدرب والقصة كلها ان والدة اللاعبة هنا تقدمت بطلب للاتحاد بالاعتذار عن مشاركتها في بطولة إفريقيا بالمغرب.

الاتحاد لا يعترض

وأضاف أن والدة هنا جودة لم تتقدم بأي طلب رسمي لسفر المدرب الخاص بها معها والاتحاد لا يعترض على ذلك من الأساس والمشكلة ليست في سفر المدرب من عدمه والاعتذار جاء لتعارض بطولة إفريقيا بالمغرب مع بطولة زغرب الدولية التي تشارك فيها هنا جودة.