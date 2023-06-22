عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عصام زيدان: الاتحاد لم يمانع في سفر المدرب الخاص لهنا جودة معها

هنا جودة لاعبة تنس
هنا جودة لاعبة تنس الطاولة

‏قال المستشار عصام زيدان عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة، أنه لم يكن هناك أي مانع للسفر المدرب الخاص بلاعبة تنس الطاولة هنا جودة معها للمشاركة في بطولة إفريقيا.

 

وتابع عصام زيدان خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "mbc mar"، أن المدرب الخاص يسافر معها في جميع البطولات والاتحاد كان المسؤول عن سفره معها في بطولة العالم التي لعبت في فبراير الماضي وكان متواجد معها والموضوع ليس له علاقة بسفر المدرب والقصة كلها ان والدة اللاعبة هنا تقدمت بطلب للاتحاد بالاعتذار عن مشاركتها  في بطولة إفريقيا بالمغرب.

 

الاتحاد لا يعترض

 

وأضاف أن والدة هنا جودة لم تتقدم بأي طلب رسمي لسفر المدرب الخاص بها معها والاتحاد لا يعترض على ذلك من الأساس والمشكلة ليست في سفر المدرب من عدمه والاعتذار جاء لتعارض بطولة إفريقيا بالمغرب مع بطولة زغرب الدولية التي تشارك فيها هنا جودة.

هنا جودة اتحاد تنس الطاولة بطولة افريقيا شريف عامر المستشار عصام زيدان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم| مصر تبتعد عن 8 منتخبات وتخوض 10 مباريات

تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك

اطلقت ولا لسه آنسة| مفاجأة جديدة في واقعة راقصة الفستان الأزرق| فيديو

فرمان حاسم من كولر .. الأهلي يتمسك بنجم الفريق ويرفض رحيله

رحلة بلا عودة لقاع المحيط| إعلان مصرع ركاب غواصة البحث عن "تايتنك".. ماذا قالت الشركة وأصدقائهم؟

سِت شِمال | اعتراف صادم من المتهم بإجبار متزوجة على علاقة آثمة

رسالة غامضة من محامي كهربا تثير الجدل

مفاجأة..اتحاد الكرة يطالب الكاف بتأجيل الفئة المشاركة في أفريقيا الموسم القادم

ترشيحاتنا

انهيار تاريخي في سعر الليرة التركية

رئيس جمعية جراحات الجهاز الهضمي يروي مواقف انسانية لخدمة المرضى

سعر مرسيدس GLC 200 AMG موديل 2023 في مصر.. صور

بعثة حج الجمعيات الأهلية تستعد لاستلام مخيمات عرفات

4 كلمات أوصى بها النبي في هذه الأيام داوم عليهم

بوسي : عملت عملية تجميل في مناخيري..وعرفت وفاة أبويا بعدها بيومين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنبأ منذ عام 2006..علاقة صادمة بين مسلسل ذا سيمبسونز والغواصة تيتيان وتيتانك

شائعات الانفصال تطارد محمد فراج وبسنت شوقي| شاهد أحدث إطلالاتهما سويا

رئيس لجنة سلامة الغذاء: ضعوا اللحوم أمام المروحة قبل تخزينها لهذه الأسباب

ثقافة الدقهلية تحتفي بذكرى ميلاد الشاعر نجيب سرور|صور

فيديو

قرار جديد حول السبائك وسر تراجع أسعار الذهب في مصر..فيديو

تفاصيل ومدة إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص.. فيديو

العالم يحبس انفاسه .. بدء العد التنازلي لانتهاء الغواصة تيتان وركابها الخمسة

كنت جيت بالمايوه.. زلّة لسان شيرين تضعها في مرمى النقد |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ