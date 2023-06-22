مفاجآت جديدة في أزمة هنا جودة مع اتحاد تنس الطاولة.. فيديو



كشف وائل السنوسي، عضو الاتحاد الدولي السابق لتنس الطاولة، عن تعرض هنا جودة لحرب من بعض الاشخاص داخل الاتحاد من أجل مصلحة لاعبات أخريات، موضحًا سبب أزمتها الأخيرة.



قال وائل السنوسي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي "هاني حتحوت" عبر برنامجه "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد:" قضية هنا جودة قضية شائكة من قضايا كثيرة في

تنس الطاولة المصرية".



أضاف السنوسي:" ما حدث على مدار الأيام الماضية شئ محزن، خالد الصالحي المتحدث عن هذه الأزمة معزول من منصبه منذ أكثر من 6 أشهر،ولم يعد عضوًا في الاتحاد المصري لتنس الطاولة".



أكد السنوسي:" هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها هنا جودة لعقاب دون أن تعلم خطأها، بطولة زغرب غير عائق لمشاركتها في بطولة أفريقيا".



أشار:" من المتوقع أن تخرج من بطولة زغرب من دور الـ16، ستحصل على 34 نقطة، بطولة أفريقيا أهم بالنسبة لها".



شدد السنوسي:" هنا جودة تحارب منذ فترة، كان هناك قرارًا بعدم سفرها للأولمبياد لولا تدخل الوزير أشرف صبحي وكابتن محمود الخطيب".



أكمل:" ليس كل ما يعرف يقال.. هناك أسماء معينة لن أذكرها، لا تفضل ظهور هنا جودة، من أجل مصلحة آخرين، من أجل دعم بعض اللاعبات الأخريات، وقد يكون لا يحبوا ظهور نجم لاعبة في عالم اللعبة، ونفس الحال تكرر مع النجم العالمي عمر عصر".



أوضح السنوسي:" 80 نقطة تحصل عليها هنا جودة من بطولة أفريقيا، الثلاثي عمر عصر وهنا جودة ودينا مشرف يتقدمون بسرعة الصاروخ في التصنيف العالمي لتنس الطاولة بسبب حصدهم لألقاب البطولات الأفريقية، 55 نقطة لو حصلت على المركز الثاني".



أتم السنوسي:" بطولة أفريقيا للناشئات المصريات أصحاب الكعب العالي، ولكن من الممكن ظهور بعض اللاعبات من أفريقيا في هذه البطولة".

