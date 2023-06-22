ناجي قمحة: التجربة المصرية تحفز الاقتصادات الناشئة

علق الكاتب الصحفى أحمد ناجى قمحة على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بالعاصمة الفرنسية.

وقال ناجى قمحة، خلال حواره مع برنامج “التاسعة”، المذاع عبر القناة “الأولى” أن الزيارة تعكس ثقة مؤسسات التمويل الدولية فى القدرات الاقتصادية للدولة المصرية وكذا التجربة الاقتصادية.

التجربة الاقتصادية المصرية

وأكد الكاتب الصحفى أحمد ناجى قمحة أن التجربة الأقتصادية المصرية تحفز الاقتصادات الناشئة.

وقال ناجى قمحة، يجب على الشعب المصرى الشعور بالفخر عندما نشاهد دول العالم تشيد بتجربة التنمية المستدامة فى مصر.