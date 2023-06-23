تسالي العيد.. طريقة عمل الترمس السريع

يستعد الكثير قبل العيد لتحضير التسالي المتعددة من خلال مكونات بسيطة في المنزل بدلا من شرائها جاهزة، ومن أهم هذه التسالي الترمس.

طريقة عمل الترمس السريع:

1-احضرى وعاء كبير من الماء وضعى فيه الترمس وانقعيه لمدة 18 ساعة.

2-قومى بتبديل المياه المنقوع فيها الترمس، ثم ضعى مياه جديدة وضعيه على النار لمدة جيدًا وبعدما يصل لمرحلة الغليان، نتركه 5 دقائق ثم ننزعه من على النار.

3-قومى بغسل الترمس مرتان أو ثلاث مرات حتى يبرد تمامًا.

4-احضرى وعاء يحتوى على مياه نظيفة، واتركى الترمس منقوع فيه لمدة 7 ساعات.

5-بعدها قومى بغسل الترمس جيدًا، وضعيه فى الثلاجة و ضيفى له الملح عليه قليل من الماء.

6-عند تقديم الترمس قومى بوضع الكمون المطحون وعصير الليمون وشطه حتى تحصلين على مذاق مميز.

