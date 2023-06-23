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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد وكريم محمود عبد العزيز يحتفلان بعيد ميلاد والدتهما في أحدث ظهور لها

محمد وكريم محمود
محمد وكريم محمود عبد العزيز مع والدتهما

نشر الفنان محمد محمود عبد العزيز صورة له مع شقيقه كريم ووالدته جيجي زويد الزوجة الأولى للفنان الراحل محمود عبد العزيز عبر حسابه على تطبيق انستجرام. 

واحتفل محمد محمود عبد العزيز بعيد ميلاد والدته برفقة شقيقه، ونشر أحدث صورة لها وعلق عليها قائلا:" المعنى الحرفى لكيكة عيد الميلاد.. كيكه دى ولا مش كيكه يا متعلمين يا بتوع المدارس..كل سنه و حضرتك طيبه و بخير و فى احسن حال.. اسألكم الفاتحه و الدعاء لأبويا و لكل من رحلوا عنا".

 

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أعرب الفنان محمد محمود عبد العزيز عن سعادته الكبيرة بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لاسم والده الفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز خلال المؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية، وذلك على هامش تكريم نماذج مصرية ملهمة من محافظة الإسكندرية.


وقال محمد محمود عبد العزيز بفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام":  "الموضوع بالنسبة ليا كبير جدا وأنا في العادة مش بعرف أتكلم لما بتيجى سيرة والدى، واللهم لك الحمد والشكر بس أبوية بجد سبحان الله مشرفنى في حضوره وغيابه وبيخلينا نتباهى واسمه موجود ومنور اللهم لا حسد، أنا يمكن تقريبا مفيش يوم يعدى عليا إلا وحد يبعتلى صورة أو مشهد لأبوية أو فيديو له".

 

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وتابع محمد محمود عبد العزيز: "لكن المرة دى الموضوع مختلف شوية، لأن المرة دى اسم ابوية بيتكرم من رئيس جمهورية مصر العربية يعنى بيتكرم من مصر، ومصر دى كانت بالنسبة لوالدى ربنا يعلم إزاى وبيتكلم عليها إزاى في أى مكان في العالم".

 

وقال : "أنا شايف إن تكريم والدى ليس له لوحده ولكنه تكريم ليا ولأخوية ولأولادنا، وأنا شايف إن تكريم والدى بعد 7 سنين من غيابه من وجهة نظرى إنه تكريم للفن كله ولكل الفنانين المصريين، وبيأكد أهمية الفن وتأثيرهم وتاثير أعمالهم حتى بعد رحيلهم، خاصة أن التكريم تحت مسمى نماذج مصرية ملهمة ومؤثرة".

 

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