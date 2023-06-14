ابني الكبير.. محمد محمود عبد العزيز يهنئ شقيقه كريم بعيد ميلاده

حرص الفنان محمد محمود عبد العزيزعلي تهنئة شقيقة كريم بعيد ميلادة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و كتب محمد محمود عبد العزيز : ١٤ يونيو عيد ميلاد ابنى الكبيركل سنه و انت طيب و بخير و ناجح و سعيد و فى احسن حال يا حبيبى ، ملحوظه: هو احنا باصين فين و سايبين الكاميرا؟

(اسألكم الفاتحه و الدعاء لأبويا و لكل من رحلوا عنا).

و كان قد كشف الفنان محمد محمود عبد العزيز سبب تأخر دخوله مجال الفن وعمله في الإنتاج .

وقال محمد محمود عبد العزيز خلال ندوته في موقع صدى البلد:" كنت دائما في ضهر والدي وكان يستشيرني وكنت مدير اعماله وبالفعل تاخرت في دخول الفن ".

تابع :" كنت ممثل مركون ؛ ومركز في حاجات تانية غير التمثيل إلا إن وفاة والدي حولت كل شئ".

كنت بدخل العناية المركزة على طول.. محمد محمود عبد العزيز يكشف سبب فقدان وزنه

كشف الفنان محمد محمود عبد العزيز ؛ عن سبب فقدانه الكثير من وزنه خلال الفترة الماضية.

وقال محمد محمود عبد العزيز خلال ندوته في موقع صدى البلد:" وزني تسبب في العديد من الأمراض لي كالضغط والسكر وكنت بدخل العناية المركزة ب٣ أيام ".

تابع :" بعد وفاة والدي شعرت بحالة من اللامبالاة ووزني زاد للغاية ولكن الدكتور قرر إجراء عملية لي لكي أفقد وزني قبل فوات الأوان ".