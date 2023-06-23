خروجى مصابى ملاهى شبين القناطر بالقليوبية

كشف مصدر طبي بصحة القليوبية بأنه تقرر خروج جميع المصابين جراء وقوع إحدى الألعاب بملاهي خاصة بمدينة شبين القناطر وذلك عقب إجراء جميع الفحوصات والإشاعات اللازمة لهم بمستشفى شبين القناطر العام.



وأكد المصدر أن معظم الإصابات طفيفة دون حالة واحدة تم إجراء تركيب جبس لهم إثر كسر في عظمة التركواه مشيرا إلى أنه حرر محضر بالواقعة بنقطة الشرطة الكائنة بالمستشفى وجارى إخطار الجهات المعنية بالتحقيق.



فيما كشف مصدر مسؤول بمجلس مدينة شبين القناطر بالقليوبية عن مفاجأة فيما يخص الملاهي التي سقطت بها لعبة مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص حيث أكد المصدر أن الملاهي المذكورة صدر لها قرار بالغلق منذ عام لعدم ترخيصها، وتم تنفيذه فعليا غير أن أصحاب الملاهي استخدموا بابا خلفيا لإدارتها.



وقال المصدر ، إنه فور إبلاغهم بواقعة إصابة 5 أشخاص جراء سقوط لعبة بأحد الملاهي بدائرة المركز، جرى تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية والتراخيص لفحص الواقعة وملابستها.



وشهدت مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، انقلاب لعبة بالأطفال داخل ملاهي، ما أسفر عن إصابة 5 أطفال بإصابات خفيفة، وتم نقلهم لمستشفى شبين القناطر المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



تلقى مامور مركز شرطة شبين القناطر بلاغا يفيد ورود بلاغ انقلاب لعبة بالأطفال داخل ملاهي، ما أسفر عن إصابة 5 أطفال بإصابات خفيفة، وتم نقلهم لمستشفى شبين القناطر المركزي.



وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب لعبة بالأطفال داخل ملاهي، ما أسفر عن إصابة 5 أطفال وشباب بإصابات خفيفة، وتم نقلهم لمستشفى شبين القناطر المركزي، وهم "أحلام أحمد عبد الرحمن"، 14 سنة، كفر شبين، اشتباه كسر بالذراع الأيسر، وحبيبة محمد البجوتي، 13 سنة، كفر شبين، مصابة بكدمات بالظهر، وفاطمة الزهراء محمود، 11 سنة، اشتباه كسر بالساق الأيسر، وحنين وحيد ربيع 16 سنة، طحانوب، اشتباه كسر بالعمود الفقري، وليلى أحمد حسين 17 سنة، كفر شبين، اشتباه كسر بالساق الأيسر.



وكشف مصدر بمستشفى شبين القناطر، أنه تم التصريح لثلاث حالات بالخروج عقب تلقي العلاج اللازم وعمل الفحوصات اللازمة والأشعة، فيما تم حجز حالتين لإجراء التدخلات الجراحية لهم.