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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. ضعوا اللحوم أمام المروحة قبل تخزينها وعارضة أزياء ترتدي فستان درة الأحمر وتشعل السوشيال ميديا

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي: 

 

ضعوا اللحوم أمام المروحة قبل تخزينها لهذه الأسباب 

 

يستعد الكثير قبل العيد في تخزين اللحمة ولذلك نقدم لكم اليوم كيفية التعامل السليم مع الأضحية ،  حتى تضمن لحوم جيدة المذاق، طرية الأنسجة .

الطريقة الصحيحة لحفظ اللحوم، وما هي المدة السليمة لحفظها   

 

أحلى من بعض.. عارضة أزياء ترتدي فستان درة الأحمر وتشعل السوشيال ميديا

 

تداول مستخدمو الفيسبوك صورة النجمة درة التي نشرتها عبر حسابها بتطبيق Instagram، وظهرت وهي ترتدي فستانا أحمر اللون قصيرا أمام حمام السباحة.

 

بعد أزمة الغواصة المفقودة.. ماذا سيحدث في جسم ضحاياها قبل الموت 

 

أثارت أزمة الغواصة تيتانك جدلا كبيرا حيث تساءل البعض عن ماذا حدث للركاب.

وأكد الدكتور ديل مولي ، طبيب الطوارئ والطب الوقائي المتقاعد والمدير السابق للطب تحت البحر والصحة الإشعاعية للبحرية الأمريكية ، إن الركاب قد واجهوا "بيئة غواصة داخلية معادية" خطر.

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