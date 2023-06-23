رئيس جمعية جراحات الجهاز الهضمي يروي مواقف انسانية لخدمة المرضى

قال الدكتور محمد عبد الوهاب رئيس جمعية جراحات الجهاز الهضمي العالمية، إنه تعلم بالمجان في مصر وحصل على درجة البكالوريوس ولذلك أصبر على البقاء في مصر كنوع من أنواع رد الجميل.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج مصر تستطيع مع الإعلامى أحمد فايق:"ممكن اخد الملايين من الخارج لكن لازم انا بشعر بالسعادة لما أدى بلدى واساعد الفقراء مثلا لما تلاقى واحد فقير وتعمله عملية ويروح يشتغل ويدعيلك بتبقى في منتهى السعادة وعلى سبيل المثال جاءتنى بائعة فجل وقالت ليس لدى إلا ولدى وليس معى سوى أجرة العملية وانا مستعدة اتبرعله والله بعد يومين دخلت المستشفى تبرعات تكفى 4 عمليات .

وأكمل: قبل مبادرة الرئيس السيسي كان فى حالة وحالته على قده وانا كنت بتحضر للعملية والراجل قاللى استنى شوية يا دكتور على ما اجمع باقى فلوس العملية ودخل رجل أعمال يكشف على واحد قريبه وقاللى ماله الراجل ده قولتله على المشكلة طلع دفتر الشيكات واتبرع بفلوس العملية وكانت بتتكلف العملية 200 ألف جنيه، احنا بنشتغل لوجه الله ولوجه الوطن ولا نعلن عن هذا الكلام، مصر مليانة خير.