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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

فوز ثلاثة لاعبين مصريين في الجولة الثالثة لبطولة العظماء الثمانية للإسكواش

صدى البلد

اقترب معظم اللاعبين المصريين المشاركين ببطولة العظماء الثمانية للإسكواش، المقامة في مصر بمشروع Eastown District New Cairo، من الصعود لتصفيات البطولة بعد تحقيق ثلاثة لاعبين انتصارات في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة، وتحقيقهم أعلى عدد من النقاط.


وفي أولى مباريات اليوم الثالث لبطولة العظماء الثمانية، حققت نور الشربيني لاعبة سبورتنج فوزًا على جويلي كينج بنتيجة (2-0) بواقع نقاط (11-3) (11-4)، وفي المباراة التالية استطاع علي الدجلاوي فرج التغلب على محمد الشوربجي بنتيجة (2-1) بواقع نقاط (9-11) (11-5) (11-3)، وفازت جورجينا كينيدي على نور الطيب لاعبة نادي هليوبوليس بنتيجة (2-1) بواقع نقاط (11-7) (8-11) (11-8).


وحقق بول كول الفوز على طارق مؤمن لاعب نادي الجزيرة بنتيجة (2-0) بواقع نقاط (11-6) (11-3)، وتغلبت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة على أوليفيا فيشر بنتيجة (2-0) بواقع نقاط (11-3) (11-5)، واختتم اليوم الثالث بفوز ديجو إلياس على فيكتور كروين بنتيجة (2-0) بواقع نقاط (11-9) (11-7).
 


ومن المقرر أن يلتقي في منافسات اليوم الرابع لبطولة العظماء الثمانية للإسكواش، كل من هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة مع نيلي جيليس، ومحمد الشوربجي مع بول كول، ونور الشربيني مع جورجينا كينيدي، ويواجه علي فرج اللاعب طارق مؤمن، وجويل كينج مع نور الطيب، ومصطفى عسل أمام مازن هشام.


وتعتبر بطولة العظماء الثمانية من أهم بطولات الإسكواش للمحترفين على مستوى العالم، وختام منافسات موسم الإسكواش 2022/2023، وتساهم نتائج البطولة في تحسين التصنيف العالمي للاعبين، ويشارك 8 لاعبين مصريين رجال وسيدات بالبطولة، بمجموع جوائز أكتر من 10 ملايين جنيه

اسكواش الجولة الثالثة من دور المجموعات الجولة الثالثة الدجلاوي الجزيرة الحمامي

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