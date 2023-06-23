آداب يوم عرفة.. الواعظة مها سيد سحاب تلتقى بـ حجاج الجمعيات الأهلية

تواصل الواعظة مها سيد سحاب عضو بعثة حج الجمعيات الأهلية، عقد اللقاءات مع حجاج الجمعيات الأهلية، وشرحت مناسك الحج وآداب يوم عرفة .

كما أجابت الواعظة مها سيد سحاب عن كافة الأسئلة التى طرحها الحجاج التي تأتي أبرزها عن مناسك الحج وعن المحظورات .

آداب يوم عرفة

وللدعاء يوم عرفة شأن عظيم، وقالت الواعظة مها سيد سحاب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

آداب يوم عرفة

فينبغي للمؤمن أن يكثر من الدعاء، وعلى الحاج أن يدعو لنفسه ولإخوانه المسلمين في هذا اليوم العظيم، يسأل ربه فإنه حري بالإجابة، ويكثر من الحمد لله، يثني على الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا من أسباب الإجابة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلاً يدعو ولم يحمد الله ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "عجل هذا" ثم قال: إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي– صلى الله عليه وسلم– ثم يدعو بما شاء فدل ذلك على أن البدء بالحمد والثناء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أسباب الإجابة.

وينبغي الإلحاح في الدعاء، فهو من أسباب الإجابة، كذلك رفع اليدين، فالرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه في دعاء يوم عرفة، فيستحب للحاج في يوم عرفة الإكثار من الذكر والدعاء وملازمة التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والخطايا، والتهليل والتحميد والتكبير.

من جانبه أكد محمد منير العديسي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادى الجديد، نائب رئيس بعثة الحج الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي ، أهمية تثقيف الحجاج بمناسك الحج والمحظورات حتى لا يقع الحاج فى اخطأ .

وأوضح منير أن هناك وعاظ وواعظات ضمن اعضاء البعثة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى ويقومون بدور مهم فى عقد اللقاءات والمحاضرات والندوات يوميا، والرد على اسئلة واستفسارات الحجاج .

تثقيف الحجاج

واصل وعاظ وواعظات بعثة التضامن الاجتماعي، تثقيف الحجاج من خلال تكثيف الندوات الدينية واللقاءات والمحاضرات لتوعية حجاج الجمعيات الأهلية وتهيئتهم لاداء فريضة الحج.

من جانب آخر يجيب الوعاظ والواعظات على كافة الأسئلة التى يطرحها الحجاج، بالاضافة الى تكرار شرح مناسك الحج والعمرة .



الجدير بالذكر أنه يرافق بعثة وزارة التضامن الاجتماعي نحو 9 وعاظ وواعظات، بينهم 6 من وزارة الأوقاف، واثنين من دار الإفتاء، بالإضافة إلى الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية ومستشار برنامج وعي بالوزارة.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي من خلال المؤسسة القومية لتيسير الحج نجحت في التعاقد مع الفنادق ذات المستوى المتميز سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، لإسكان حجاج الجمعيات على مراحل وفقا لتفويج السفر والطيران، كما تم التعاقد كذلك مع أكبر شركات النقل الجماعي في المملكة العربية السعودية، وذلك لنقل الحجاج خلال أداء المناسك في المشاعرالمقدسة، بالإضافة إلي تخصيص مشرفين للعمل علي متابعة الحجاج وتذليل أية عقبات قد تواجههم، حيث تم تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا، فضلاً عن وجود الواعظين الواعظات ليقدموا كل المعلومات الدينية المطلوبة للحجاج خلال أداء المناسك والرد على كافة استفساراتهم، بالإضافة إلى التنسيق مع البعثة الرسمية لوزارة الصحة والسكان لمتابعة الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة تأدية المناسك، حيث تم إنشاء عيادة بمقر إقامة الحجاج لتوفير الرعاية الصحية لهم من قبل بعثة وزارة التضامن الاجتماعي.

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