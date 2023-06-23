عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحباط 5 محاولات تهريب بضائع عبر منافذ الجمهورية

قوات الشرطة
قوات الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية  عن ضبط (5) قضايا .

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (2446) مخالفة مرورية متنوعة و فى مجال الأمن العام تم ضبط (28) قضية و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (261) حكم قضائى متنوع و فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط (2) قضية و فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات" تم ضبط (6) قضايا.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الهجرة غير الشرعية السيطرة الأمنية المنافذ الجمركية تهريب بضائع جرائم التهريب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم| مصر تبتعد عن 8 منتخبات وتخوض 10 مباريات

تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك

سِت شِمال | اعتراف صادم من المتهم بإجبار متزوجة على علاقة آثمة

رحلة بلا عودة لقاع المحيط| إعلان مصرع ركاب غواصة البحث عن "تايتنك".. ماذا قالت الشركة وأصدقائهم؟

بعد تطبيق الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار السجائر الرسمية وموعد انخفاضها

فرمان حاسم من كولر .. الأهلي يتمسك بنجم الفريق ويرفض رحيله

رسالة غامضة من محامي كهربا تثير الجدل

الجزيرة قرر الاستغناء عنه | شوبير يزف نبأ سارا لجماهير الزمالك بشأن بن شرقي

ترشيحاتنا

نجم الأهلي السابق : كولر أعاد زمن جوزيه.. وهذا سر ابتعاد شادي حسين

الصلاة على النبي يوم الجمعة .. صيغة شريفة تكفي همك وتغفر ذنبك

أزهري يوضح شروط أخذ المرأة من مال زوجها دون علمه

عطل عالمي يضرب موقع يوتيوب

للتصوير .. بيومي فؤاد : كنت يوميا بروح من الغردقة للقاهرة لمدة 6 أيام

سعر الذهب اليوم الجمعة 23-6-2023 بعد قرار البنك المركزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرحة عيد الأضحى في لوحات فنية لأطفال الغربية|صور

أشعلت السوشيال ميديا .. شاهد| داليا البحيري بفستان صيفي أنيق

تنبؤ منذ عام 2006..علاقة صادمة بين مسلسل ذا سيمبسونز والغواصة تيتيان وتيتانك

شائعات الانفصال تطارد محمد فراج وبسنت شوقي| شاهد أحدث إطلالاتهما سويا

فيديو

قرار جديد حول السبائك وسر تراجع أسعار الذهب في مصر..فيديو

تفاصيل ومدة إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص.. فيديو

العالم يحبس انفاسه .. بدء العد التنازلي لانتهاء الغواصة تيتان وركابها الخمسة

كنت جيت بالمايوه.. زلّة لسان شيرين تضعها في مرمى النقد |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ