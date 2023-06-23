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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحرك خطير.. إسرائيل تعزز قواتها في الضفة وتعلن أمراً هاماً

تحرك خطير.. إسرائيل
تحرك خطير.. إسرائيل تعزز قواتها في الضفة وتعلن أمراً هاماً

ستنفذ إسرائيل عمليات لمرة واحدة مثل إحباط القنابل "الموقوتة" التي قد تنفجر بأي لحظة، وستزيد إسرائيل قواتها في الضفة الغربية، لكنها ستمتنع عن الشروع في عملية واسعة على غرار عملية "حارس الجدار".

 

وقال مسؤول إسرائيلي اننا "لن نقوم بخطوة دراماتيكية من شأنها تفكيك السلطة الفلسطينية. هذه ليست لمصلحة إسرائيل.

 

وقال مسؤول إسرائيلي كبير "علينا نشر القوات في الميدان والتهدئة قدر المستطاع".

وأشار المسؤول إلى أنه لا يوجد مبرر لاجتماع مجلس الوزراء السياسي والأمني (الكابينيت) ​​كما طالب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن جفير.


وبحسبه "نحن في ارتفاع "الإرهاب" بعد الهجوم الخطير وأيضا بعد احباط الخلية قرب جنين والتي نفذت من الجو لأول مرة منذ 17 عاما.

كما قال مسؤولون كبار في الحكومة إنه لا يوجد مجال لعقد اجتماع لمجلس الوزراء ، لأن الإجراءات التي تم اتخاذ قرار بشأنها لا يُتوقع أن تؤدي إلى حرب.

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