إصابة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال واعتقال 4 مواطنين في نابلس

أفادت وسائل فلسطينية بإصابة فلسطينيين اثنين بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق، واعتقل أربعة آخرون، فجر اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الشرقية من مدينة نابلس.

وصرحت مصادر فلسطينية، لوكالة أنباء فلسطين "وفا"، بأن مواطنين أصيبا بالرصاص الحي أحدهما في الرقبة والكتف، والآخر في الخاصرة، نقلا على إثرها إلى المستشفى، كما أصيب عشرات المواطنين بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت في مخيم عسكر، شرق نابلس.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين خلال اقتحامها شرق المدينة بعد تفتيش منازلهم، وهم المواطن عامر المصري، وعبد الله بشكار، ومحمد هشام سعد، ورضوان القطناني، كما فتشت عددا آخر من منازل المواطنين في المنطقة.