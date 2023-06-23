عرضت قناة إكسترا نيوز خبر عاجل يفيد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشارك اليوم في الجلسة الختامية لقمة ميثاق التمويل العالمي بفرنسا.

وذكرت القناة أن الجلسة الختامية تستعرض مجمل المحاور التى دارت خلال فعاليات القمة.

وشدد الرئيس الفرنسي على حرص بلاده على التنسيق والتشاور المكثف مع مصر التي تعتبر أحد أهم شركائها الإقليميين، مؤكدا دورها في إرساء دعائم الاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط والقارة الإفريقية كافة، إضافة إلى جهودها في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية.

كما رحب الرئيس الفرنسي بزيارة الرئيس السيسي إلى باريس، معرباً عن تقدير بلاده لمصر، ومثمناً الروابط الوثيقة بين مصر وفرنسا وعمق أواصر الصداقة التي تجمع بين البلدين، في ظل الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لاسيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية

