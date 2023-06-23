عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة .. رددها ألف مرة

الصلاة على النبي
الصلاة على النبي

ورد عن فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة ، عن زيد بن وهب، قال: قال لي ابن مسعود: «لا تدع إذا كان يوم الجمعة أن تصلي على النبي ألف مرة تقول : اللهم صلي على محمد».

مجربات الصلاة على النبي لتفريج الكرب.. صيغة لاترد في عشر ذي الحجة

الصلاة على النبي يوم الجمعة .. صيغة شريفة تكفي همك وتغفر ذنبك

 

فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة

قال محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصلاة على النبى -صلى الله عليه وسلم- بقول “اللهم صل وسلم على نبينا محمد” من أفضل العبادات التى يتقرب بها العبد المسلم إلى الله، مضيفا أن الله تعالى قال فى كتابه العزيز (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) كما قال النبى فى حديثه الشريف (ما من احد يسلم عليً إلا رد الله عليا روحى فأرد عليه السلام).

وأوضح أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار أن في الصلاة على النبى يوم الجمعة ورد عن الحبيب المصطفى أنه قال ( إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَام ، وَفِيهِ قُبِضَ ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ -أَيْ يَقُولُونَ قَدْ بَلِيتَ- قَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ السَّلام ) .

وأضاف، أنه بهذا يظهر أن من يصلى على النبى بقوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد فإن الملائكة تبلغه ويرد عليه النبى السلام وما أعظم هذا الشرف.

الصلاة على النبي

اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الحق إلى كافة الخلق، وغمام الرحمة، الصادق البرق، والحائز في ميدان اصطفاء الرحمن قصب السبق، خاتم الأنبياء، ونبي الهدى، الذي طهر قلبه وغفر ذنبه وختم به الرسالة رَبُّهُ، خير من وطئ الثرى، من لو حازت الشمس بعض كماله ما عدمت إشراقًا، أو كان للآباء رحمة قلبه ذابت نفوسهم إشفاقًا، وعلى آله وصحبه وسلم.
الصلاة الإبراهيمية: وهذه الصلاة (الإبراهيمية) تعتبر ركنًا من أركان الصلاة، حيث يختم المصلي صلاته بها متضرعًا بها رب العالمين تقبّل صلاته، وهذا دلالة على مدى مكانة وثواب وعظمة الصلاة على النبي - صلى عليه الله وسلم- عند الله تعالى وفي ديننا الأحنف.

صيغة الصلاة على النبي

«اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تفتحُ بيننا وبينه فتحًا مبينًا».
«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى سَائِرِ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى اللِهِمْ وَصَحْبِهِمْ أَجْمَعِينَ».
«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدَدٍ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا أَمَرْتَ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تَنْبَغِي الصَّلاَةُ عَلَيْهِ».

الصلاة على النبي يوم الجمعة صيغة الصلاة على النبي النبي الملائكة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة قوية لـ الذهب.. الأصفر بطريقه لتكبد خسارة أسبوعية مع تقييم المستثمرين لمسار الفائدة

التجار رفعوها 18 جنيه مرة واحدة | مفاجأة غير متوقعة في أسعار السجائر

خسائر جديدة تضرب سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي| وعيار21 الآن مفاجأة

الجنيه راجع تاني|مفاجأة بسعر الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي

الحبس 5 سنوات للجزارين وبائعي اللحوم في عيد الأضحى بهذه الحالة

قمة الأهلي الأبرز.. 4 مواجهات نارية متبقية تنتظر الزمالك في الدوري

أخبار الرياضة ... نجم الأهلي يوقع للزمالك ... كهربا مهدد بالإيقاف مجددا... نبأ سار بشأن عودة بن شرقي للزمالك

فرمان حاسم من كولر .. الأهلي يتمسك بنجم الفريق ويرفض رحيله

ترشيحاتنا

كل يوم نتقدم.. أوكرانيا تكشف أخر تطورات الهجوم المضاد

من سيخلف نتنياهو في قيادةِ حزب الليكود؟.. أبرز 10 شخصيات بـ إسرائيل

وفاة اللواء محمود خلف

خلال قمة باريس.. المستشار الألماني يدعو لتكاتف عالمي في مكافحة التغير المناخي

غرامة 5 آلاف جنيه.. حظر نقل وحفظ جلود الأضاحي بدون تصريح بالجيزة

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة الأولى من ذي الحجة بالحرمين الشريفين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غريب وخطير.. صورة لـ كوبري في أستراليا تثير جدلا

إنسان نياندرتال.. تفاصيل اكتشاف نقوش عمرها 57 ألف سنة في فرنسا

تصرف سائق نقل مصري أمام سيارة تحترق يثير الإعجاب | تفاصيل

قبل 9 أشهر .. قصة شخص تنبأ بمأساة غواصة تيتان قرب تيتانيك

فيديو

بالأسماء.. صفقات الزمالك صيف 2023| فيديو جراف

قرار جديد حول السبائك وسر تراجع أسعار الذهب في مصر..فيديو

تفاصيل ومدة إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص.. فيديو

العالم يحبس انفاسه .. بدء العد التنازلي لانتهاء الغواصة تيتان وركابها الخمسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ