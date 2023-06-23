صحف الإمارات| جهود سعودية مكثفة لخدمة ضيوف الرحمن.. انهيار غير مسبوق لـ الليرة التركية.. والعثور على حطام الغواصة "تيتان المفقودة"

رئيس الإمارات يستقبل نائب الرئيس التركي

الإمارات.. الحكام يأمرون بالإفراج عن النزلاء بمناسبة العيد

واشنطن: إرجاء محادثات السودان لعدم تحقيق النجاح

أغلبية البريطانيين يعتبرون الخروج من الاتحاد الأوروبي كان خطأ

مقتل شخصين بإطلاق نار في ولاية فلوريدا الأمريكية

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الجمعة، عددا من الاخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.



محليا، قالت صحيفة البيان إن الإمارات حققت المركز الثالث على مؤشر «جرينفيلد برفورمانس» من مجلة «إف دي آي انتليجنس» البريطانية المتخصصة في شؤون الاستثمارات.

ويرصد المؤشر بصفة سنوية أفضل المواقع الاستثمارية على مستوى العالم بالنسبة إلى حجم اقتصادها، فيما يتعلق باستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتنفيذ مشروعات جديدة وغير مطروقة من داخل كل موقع، وليس لاستكمال مشروعات قائمة بالفعل.



أفادت صحيفة الخليج بأن أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات أمروا بالإفراج عن النزلاء بالمؤسسات العقابية والإصلاحية من مختلف الجنسيات ممن تثبت أهليتهم وحسن سلوكهم، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

فقد وجه الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالإفراج عن 390 نزيلاً بالمنشآت الإصلاحية في الشارقة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



ذكرت صحيفة الاتحاد أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بعث برقية تهنئة إلى الدوق الأكبر هنري دوق لوكسمبورج الكبرى، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الدوق الأكبر هنري.



أشارت صحيفة الإمارات اليوم إلى ان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وجودت يلماز نائب رئيس الجمهورية التركية بحثا، يوم الخميس، سبل تنمية التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وتركيا والارتقاء به إلى آفاق أرحب تعزز التنمية والتقدم في البلدين، وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمعهما. وجاء ذلك خلال استقبال رئيس الدولة، اليوم في قصر الشاطئ، نائب الرئيس التركي والوفد المرافق الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

عربيا وإقليميا، ذكرت صحيفة الخليج ان السلطات السعودية تواصل القيام بإجراءات مكثفة لخدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه، تحقيقاً لمستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030. وأكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، استكمال استعدادات الرئاسة لبث خطبة عرفة من مسجد نمرة بمشعر عرفة بعشرين لغة عالمية.



وأوضح أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطب ودروس الحرمين الشريفين وخطبة يوم عرفة يهدف إلى إيصال الخُطبَة للمسلمين في شتى أنحاء العالم، واستهداف أكثر من 300 مليون مستفيد حول العالم، بترجمة مباشرة عبر منصة منارة الحرمين، إلى جانب إبراز الصورة المشرقة والحضارية للدين الإسلامي الحنيف وتعظيم وسطيته واعتداله وقيمه.



قالت صحيفة الاتحاد إن مولي في، مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية، قد أعلن أمس أن الولايات المتحدة أرجأت محادثات السودان لأنها لا تحقق النجاح المنشود بشكلها الحالي.

وتوسطت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في اتفاقات لوقف إطلاق النار بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع خلال محادثات بمدينة جدة. وقالت مساعدة وزير الخارجية في جلسة للجنة فرعية للشؤون الخارجية بمجلس النواب: «أرجأنا المحادثات الأربعاء، لأن الصيغة لا تحقق النجاح الذي نريد».

أفادت صحيفة الخليج بتراجع الليرة التركية بنسبة تصل إلى 2.8 في المئة، وسجلت مستوى قياسياً متدنياً جديداً في وقت مبكر من صباح الجمعة، مواصلة تكبد خسائر بعدما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الخميس، في تراجع عن السياسة السابقة، في زيادة جاءت أقل من التوقعات.

وبلغت الليرة في أحدث تعاملات 25.2015، وهو مستوى أضعف بنحو 1.3 في المئة من إغلاق الخميس. وعندما سجلت العملة أدنى مستوى لها عند 25.59، كانت أضعف بنسبة 27 في المئة تقريباً مقابل العملة الأمريكية هذا العام.

دوليا، وضحت صحيفة الاتحاد إعلان خفر السواحل الأمريكي أمس الخميس العثور على حطام غواصة كانت تقل خمسة أشخاص في رحلة إلى السفينة تايتانيك التي غرقت قبل أكثر من 100 عام، وأن دمارها سببه "انفجار داخلي كارثي" أودى بحياة جميع من كانوا على متنها، لتنتهي بذلك عملية بحث متعددة الجنسيات استمرت خمسة أيام.

وقال الأدميرال في خفر السواحل الأمريكي جون موجر للصحفيين إن مركبة آلية يمكنها الغوص في الأعماق أُرسلت من سفينة كندية اكتشفت "حقل حطام" من الغواصة تيتان صباح أمس في قاع المحيط على بعد حوالي 488 مترا من مقدمة السفينة تايتانيك، وعلى عمق أربعة كيلومترات من سطح الماء، في زاوية نائية من شمال المحيط الأطلسي. وانطلقت الغواصة تيتان، التي تشغلها شركة أوشن جيت إكسبيديشنز ومقرها الولايات المتحدة، في رحلة مدتها ساعتان صباح يوم الأحد، لكنها فقدت الاتصال مع سفينة الدعم بعد مضي حوالي ساعة و45 دقيقة.



ذكرت صحيفة الخليج أن شخصان لقيا حتفيهما جراء إطلاق نار خارج مطعم تابع لسلسلة ماكدونالدز في منطقة فلوريدا باناندل، الواقعة في الجزء الشمالي الغربي من ولاية فلوريدا الأمريكية، حسبما ذكرت تقارير إخبارية محلية مساء الخميس.

وقالت إدارة شرطة مدينة تالاهاسي بفلوريدا، في تغريدة عبر تويتر يوم الخميس إن رجلين لقيا حتفهما بعد إطلاق نار قبل الساعة 5 من مساء الخميس بقليل (بالتوقيت المحلي) عند المطعم.



ذكرت صحيفة البيان أن أعرب أكثر من 50% من البريطانيين أعربوا عن اعتقادهم بأن المملكة المتحدة كانت مخطئة في الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد سبع سنوات من استفتاء خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، وفقا لاستطلاع رأي جديد.

واستنادا إلى استطلاع شمل 1525 بالغا وتم إجراؤه في بداية يونيو، تبين أن 34% ممن شملهم الاستطلاع ما زالوا يعتقدون أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان القرار الصحيح، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).



أفادت صحيفة الوطن بتأكيد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أمس الخميس أن أوكرانيا تلقت ما مجموعه 60 مليار يورو دعما ماليا جديدا لإعادة بناء اقتصادها في ختام المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار الذي نظم في لندن.

وأعلن الوزير خلال جلسة اختتام المؤتمر "لم نفكر في هذا المؤتمر على أنه مؤتمر لإعلان المساهمات. ومع ذلك فإننا نعلن اليوم ما مجموعه 60 مليار يورو من الدعم لأوكرانيا" من قبل الدولة أو المنظمات الدولية على المدى القصير أو المتوسط. ويأتي الجزء الأكبر من الالتزامات البالغة 60 مليار يورو من حزمة مساعدات بقيمة 50 مليار يورو خطط الاتحاد الأوروبي لصرفها حتى عام 2027 وأعلن عنها عشية المؤتمر.



وأشارت صحيفة البيان إلى تصريح المستشار الألماني أولاف شولتس بأنه يتوقع استمرار المساعدات العسكرية والمالية الألمانية لأوكرانيا على المدى الطويل.

وفي أعقاب مشاورات مع رؤساء حكومات الولايات الشرقية في مدينة كيمنيتس بولاية سكسونيا، قال شولتس أمس الخميس إن الحكومة كانت تراعي في كل قرار اتخذته خلال الشهور الماضية ألا تتحول الحرب إلى صراع بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو).



أفادت صحيفة الإمارات اليوم بإعلان أوكرانيا، أمس، استعادة ثماني قرى و113 كيلومتراً مربعاً من الأراضي التي سيطرت عليها روسيا في الهجوم المضاد، واتهمت موسكو بالتخطيط لهجوم على محطة زابوريجيا النووية، وهو ما نفاه الكرملين. وفيما قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا أطلقت صواريخ كروز وصواريخ باليستية وطائرات مسيرة على أهداف في أوكرانيا، أعلنت روسيا أن كييف قلصت عملياتها مؤقتاً في شرق أوكرانيا وجنوبها في إطار هجومها المضاد و«تعيد تجميع» قواتها بعدما تكبدت خسائر.

وتفصيلاً، قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، للمشاركين في مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا في لندن، أمس، إن الجيش الأوكراني استعاد حتى الآن ثماني قرى و113 كيلومتراً مربعاً من الأراضي في الهجوم المضاد المستمر. وقال شميهال «إنها أرض شاسعة»، مضيفاً أن القوات الأوكرانية تقدمت إلى الأراضي التي تسيطر عليها روسيا على عمق يصل إلى سبعة كيلومترات. وقال شميهال «لذلك لدينا نتائج جيدة». ومع ذلك، دعا شميهال إلى التحلي بالصبر.



قالت صحيفة البيان إن "حالة الجوع الشديد" تتصاعد في الصومال مع توقع مواجهة ثلث السكان لأزمة أو مستويات أسوأ من الاحتياجات الغذائية، لكن الأمم المتحدة اضطرت إلى قطع المساعدات الغذائية بشكل كبير بسبب نقص التمويل، وفقا لما ذكرته رئيسة برنامج الغذاء العالمي اليوم الخميس. وأخبرت سيندي ماكين مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن أحدث بيانات الأمن الغذائي تظهر أن أكثر من 6.6 مليون صومالي بحاجة ماسة إلى المساعدة بما في ذلك 40 ألف "يكافحون من أجل البقاء في ظروف شبيهة بالمجاعة".