ضربة قوية لـ الذهب.. الأصفر بطريقه لتكبد خسارة أسبوعية مع تقييم المستثمرين لمسار الفائدة

حومت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في ثلاثة أشهر يوم الجمعة وفي سبيلها لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ فبراير في ظل ارتفاع الدولار بعد أن ألمح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0644 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1914.09 دولار للأوقية (الأونصة) وظل بذلك قرب أدنى مستوى في ثلاثة أشهر وصل إليه في وقت سابق من الجلسة. وتراجع المعدن الأصفر 2.3 بالمئة خلال الأسبوع.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1923.60 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار بدعم من نزوع لتجنب المخاطرة في الأسواق العالمية مما جعل الذهب أقل جاذبية للمستثمرين في الخارج.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي يوم الخميس في اليوم الثاني من شهادته بالكونجرس إن المركزي الأمريكي سيحرك أسعار الفائدة مجددا وإن كان "بوتيرة حذرة" مع اقتراب صناع السياسات من نقطة توقف لدورة غير مسبوقة للتشديد النقدي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 22.2775 دولار للأوقية لكنها في سبيلها لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ أكتوبر تشرين الأول 2022.

وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 921.55 دولار. لكن البلاديوم صعد 0.5 بالمئة إلى 1289.78 دولار بعدما سجل أدنى مستوياته منذ مايو 2019 في الجلسة السابقة.