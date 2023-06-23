آنشيلوتي قلقان.. سان جيرمان يراوغ وعرض ضخم من ريال مدريد لضم مبابي

كشفت تقارير إعلامية عن تفاصيل جديدة بشأن رحيل المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان عن الدوري الفرنسي واهتمام ريال مدريد الإسباني بضمه إلى صفوف الميرنجي.

وذكرت التقارير الإعلامية أن مسلسل مستقبل المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان يبدو أنه سوف يستمر حتى نهاية سوق الانتقالات الصيفية.

أفادت التقارير الإعلامية أن فريق باريس سان جيرمان مستعد لبيع كيليان مبابي هذا الصيف مقابل 200 مليون يورو.

عرض ضخم من ريال مدريد لضم مبابي

وأشارت إلى أن نادي ريال مدريد سيقدم عرضًا بـ 120 مليون يورو للحصول على خدمات المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي.

شددت على أنه في نادي ريال مدريد يتطلعون إلى رؤية كيليان مبابي في البرنابيو الجديد في أسرع وقت ممكن.

أشرت الي أن نادي ريال مدريد جهّز الأموال المطلوبة من أجل كيليان مبابي على ان يكون راتب اللاعب مع الملكي تاريخي.

أوضحت أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني لا يُمانع جلب كيليان مبابي هذا الصيف على الرغم من صرف 103 مليون يورو على ضم جود بيلينجهام.

وزادت: اذا اضطر نادي ريال مدريد إلى دفع ما بين 180 و200 مليون يورو من أجل كيليان مبابي فإن المبلغ سيذهب إلى باريس سان جرمان واللاعب لن يتلقى مكافأة توقيع العقد.

استطردت: نادي باريس سان جيرمان لا يراب فى تسهيل المفاوضات بينه وبين كيليان مبابي أو بين ريال مدريد.

وقالت أيضا: في النادي الباريسي سئموا من سلوك مبابي وسيكونون على استعداد للتخلص منه مشيرة الي ان فلورنتينو بيريز أكد خلال اجتماعه مع خوسيه أنخيل سانشيز وكارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أنه تلقى إشارات جديدة من محيط مبابي تدعو إلى التفاؤل لكن ذلك سيكون في عام 2024.

وأكملت التقارير الإعلامية : انتظار نادي ريال مدريد الإسباني للمهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان لمرة جديدة وعدم قدومه في نهاية المطاف الي النادي الملكي يُسبب القلق بالنسبة إلى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني.

