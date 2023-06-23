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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضربة قوية للذهب بعد قرار رفع سعر الفائدة في تركيا

صدى البلد

تعرضت أسعار الذهب في تركيا لضربة قوية اليوم الجمعة، ليتجاوز سعر الجرام الواحد 1500  ليرة تركية عقب قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة إلى 15 %، ما أدى لتدهور الليرة التركية التي انخفضت بشكل كبير جداً ليتخطى سعر الدولار 25 ليرة، الأمر الذي أثر بشكل مباشر في أسعار الذهب.

وسجل سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، تراجعًا قياسيًا جديدًا ليصل إلى 24.90 ليرة مقابل الدولار الواحد، بعد قرار البنك المركزي التركي، رفع سعر الفائدة إلى 15%.

وأظهرت بيانات مواقع تداول العملة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة إلى 24.90 ليرة تركية، بعد أن وصلت يوم الخميس أمام الدولار إلى 24.109 ليرة.

وكان البنك المركزي التركي، قرر رفع سعر الفائدة إلى 15%، بعد أن كان قد خفضها تدريجيا من 19 إلى 8.5% خلال الأشهر الـ27 الماضية.

وقال البنك المركزي، في بيان له، عقب أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بعد استلام حفيظة غاية أركان رئاسة البنك، "إن اللجنة قررت رفع سعر الفائدة بمقدار 650 نقطة أساس، من 8.5 إلى 15%".

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