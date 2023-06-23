فيديو مروع| مطرب يرمي نفسه على الجمهور.. هل هو سام سميث؟

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “تيك توك” و“تويتر” لمطرب يلقي بنفسه على الجمهور مرتديا بدلة غوص خضراء اللون وغريبة في واقعة وصفت بـ “المؤلمة”.

“فيديو الغوص لسام سميث Sam Smith”.. بهذه الجملة انتشر مقطع الفيديو مع زعم أنه يعود للمغني البريطاني الجنسية والمثير للجدل بشكل مستمر وفقا ما أكدته “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الجمعة.

فيديو غريب

وكانت من أبرز التعليقات على مقطع فيديو المغني بزي أخضر غريب على المسرح وسط جماهيره: "ذهب سام سميث للغوص ولم يمسكه أحد ''.

وفي سياق متصل، أنكر معجبو المطرب الشهير مقطع الفيديو قائلين بإن سام سميث لم يفعل ذلك في أي حفلة مطلقا وأن هذا الفيديو لا علاقة له به.

من جانبه، لم ينشر المطرب العالمي والبريطاني الأصل أي فيديو بهذه الأزياء عبر صفحاته الرسمية مؤخرا.