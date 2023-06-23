عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة البيئة: المشاركة في المعارض والفعاليات يتيح الفرصة للتواصل وتبادل الخبرات

صدى البلد

شاركت وزارة البيئة، من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة وبرنامج التحكم فى التلوث الصناعي، فى "مهرجان الموسيقى والغناء" السنوى والمعرض المقام على هامشه فى الفترة من 22 – 24 يونيو بحديقة الأزهر بالقاهرة والذى ينظمه كل من معهد جوتة الألمانى والمعهد الفرنسى.

بمشاركة العديد من الوزارات والهيئات وكبرى الشركات والمنظمات الدولية الحكومية والغير الحكومية العاملة فى مجال البيئة ومنها وزارات التعاون الدولى والثقافة والإتحاد الأوروبى ، هيئة التعاون الدولى الألمانية وبنك التعمير الألمانى وغيرها وبحضور سفراء الاتحاد الأوروبي وسفيرى فرنسا والمانيا بالقاهرة والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة والعديد من ممثلى المنظمات الدولية والهيئات والجمعيات الأهلية والشباب والأطفال من المدارس والجامعات والمعاهد وأصحاب الهمم، بالإضافة إلى مشاركة لفيف من الفنانيين والموسيقيين المحليين والعالميين، وذلك فى إطار الإحتفالات بيوم البيئة العالمى.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اتخاذ الدولة المصرية خطوات حثيثة من أجل دمج البعد البيئى فى كافة قطاعات الدولة لتنمية الوعى وتحقيق كفاءة استخدام الموارد والتى تعكس رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة ومما يساهم فى فتح مجالات وآفاق جديدة للإستثمار والإبتكار بجانب الحفاظ على البيئة والصحة العامة ومما يعزز الإستثمار البيئى وخلق فرص عمل جديدة خضراء وذلك بالتوازى مع ترشيد الإستهلاك والحد من مصادر التلوث والتى اثرت بشكل سلبى على نوعية وجودة البيئة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن المشاركة فى مثل هذه المعارض والفعاليات يتيح الفرصة للتواصل المجتمعى لكافة الفئات العمرية خاصة الشباب والأطفال ولتبادل الخبرات ورفع الوعى حول المفاهيم البيئية والقضايا المطروحة على الساحة. 

ويناقش المهرجان هذا العام قضية " التكيف مع التغيرات المناخية " وتعديل السلوكيات فى مخلتلف مناحى الحياة لحماية الأرض من الآثار السلبية للإحتباس الحرارى وذلك من خلال عقد ندوات ونقاشات وورش عمل تضم نخبة من الخبراء والمتحدثين والأكادميين لمناقشة كافة الموضوعات وعرض قصص النجاح وتبادل الخبرات حول قضايا التغيرات المناخية والتوعية بآثارها المدمرة على حياتنا اليومية ومنها الترشيد فى إستخدام وسائل النقل واستهلاك المياه والطاقة، إدارة المخلفات واعادة التدوير، تكيف المزارعين مع التكنولوجيا الحديثة وغيرها من الموضوعات المتعلقة ويعرض المهرجان برنامج موسيقي متنوع من الفرق الموسيقية المشاركة لمختلف الفنانيين والعازفين من مصر والمانيا وفرنسا كما يضم المهرجان معرضا للمشروعات البيئية والمنتجات المعاد تدويرها لجذب الاف الزوار للمشاركة فى هذا الحدث العالمى الهام .

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مشاركة الوزارة فى هذا المعرض من خلال مشروعاتها يأتى فى إطار تعزيز دور الوزارة فى تقديم مشروعات صديقة للبيئة وتحقيق نمو اقتصادى مستدام منخفض الإنبعاثات فى مختلف القطاعات ومنها قطاع المخلفات وعرضها كقصص نجاح على العالم اجمع ومما تتضمنه من خطة مصر فى مواجهة آثار تغير المناخ بتطبيق إدارة متكاملة للمخلفات لخفض انبعاثات الإحتباس الحرارى وتحسين جودة الهواء من خلال الإستفادة من التكنولوجيات الحديثة فى معالجة وإعادة تدوير المخلفات الصلبة لتوفير بيئة نظيفة وصحية ومنها عرض انشطة البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات بمكونيه المالى والفنى فى المحافظات الأربعة الواقعة فى نطاق عمله وهى (قنا / اسيوط /كفر الشيخ / الغربية ) وذلك من خلال وسائل الإيضاح المختلفة كشاشات العرض والنماذج المجسمة واللوحات الإلكترونية وغيرها لعرض ما يتضمنه البرنامج من مشروعات وقصص نجاح على ارض الواقع من خلال رفع كفاءة وإنشاء بنية تحتية للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات تشمل إنشاء محطات وسيطة، مصانع معالجة وتدوير، مدافن صحية إلى جانب توريد معدات لعمليات جمع ونقل المخلفات هذا بالإضافة الى عرض لإنجازات العديد من مشروعات ومبادرات الوزارة الأخرى ومنها برنامج التحكم فى التلوث الصناعى وحملة ايكو ايجيبت فى إطار المبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر وغيرها.

جدير بالذكر أن مهرجان الموسيقى والغناء يعد إحتفالية سنوية عالمية تقام فى شهر يونيو من كل عام بدأت بمبادرة من وزارة الثقافة الفرنسية عام 1982 وبمشاركة 120 دولة حول العالم حيث يتم تنظيم الحفلات الموسيقية مجانا فى الشوارع والميادين والحدائق العامة وتنظم الإحتفالية سنويا منذ 10 اعوام فى حديقة الأزهر بالقاهرة.

0DE11277-41AB-4048-BE4E-D9A9D8EDE8B4
0DE11277-41AB-4048-BE4E-D9A9D8EDE8B4
F75EDDCC-2EFD-47DE-97B6-E30CAE35BE9F
F75EDDCC-2EFD-47DE-97B6-E30CAE35BE9F
5F41B4AB-99B5-46B3-8DF3-54921FA57D24
5F41B4AB-99B5-46B3-8DF3-54921FA57D24
38367812-A43A-49B5-850E-AB44E4C7208F
38367812-A43A-49B5-850E-AB44E4C7208F
A988AA6A-92A9-4806-B22D-43C3806663E9
A988AA6A-92A9-4806-B22D-43C3806663E9
686EE839-EEF4-4361-BEAB-B99B43C112A3
686EE839-EEF4-4361-BEAB-B99B43C112A3
E0FCB4B9-A09F-4566-B768-655AFC661789
E0FCB4B9-A09F-4566-B768-655AFC661789
B6A837F6-0E7D-498E-BC15-2D9BF6392A12
B6A837F6-0E7D-498E-BC15-2D9BF6392A12
514DB66C-ADF5-4807-AAA5-DDAEF6FB4CE6
514DB66C-ADF5-4807-AAA5-DDAEF6FB4CE6

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهائيًا .. الأهلي يوافق على انتقال نجمه إلى سموحة

تطوّر مثير في حقيقة طلاق محمد فراج وبسنت شوقي

خسائر جديدة تضرب سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي| وعيار21 الآن مفاجأة

التجار رفعوها 18 جنيه مرة واحدة | مفاجأة غير متوقعة في أسعار السجائر

شكوى فتوح "فنكوش"| حقيقة انضمام اللاعب للأهلي.. والزمالك يصعد ضد القلعة الحمراء

وفاة والدة محمد السعدني

الجنيه راجع تاني|مفاجأة بسعر الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي

للقطاع الحكومي والخاص.. عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 في مصر

ترشيحاتنا

بيب جوارديولا يصل إلى مصر .. اعرف سر الزيارة

الرئيس السيسي يصارح قادة أوروبا: أين تمويل الـ 100 مليار دولار لمواجهة تغيرات المناخ؟!.. و27 ألف إفريقي غرقوا خلال الهجرة غير الشرعية

البحوث الإسلامية يبدأ المقابلات الشخصية لاختيار مبعوثي الأزهر لدول العالم

واعظ بالأزهر : يوم عرفة أكثر ساعات العتق من النار

بسبب عرض خليجي مغرٍ | الأهلي يوافق على رحيل جوكر الفريق

سنن العشر الأوائل من ذي الحجة.. اغتنم 14 عملا صالحا يدخلك الجنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حجارة بالثوم والفلفل.. نوع طعام صيني يثير الدهشة| كيف يعدونه؟

الترطيب والتقشير أبرزها.. تعلمي الاهتمام بالشفاه في 4 خطوات

جدل حول تأجيل معرض الشعراوي بالأوبرا.. اعرف الأسباب والتفاصيل|صور

تزامنًا مع عيد الأضحى.. تراجع أسعار اللحوم بالأسواق.. تفاصيل

فيديو

ماذا حدث لضحايا الغواصة تايتن قبل وفاتهم بساعات؟.. تفاصيل صعبة

ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي ؟ مفاجأة

وزنها 180 كيلو ومريضة قلب.. الحاجة ابتسام تستغيث: الحقوني قبل ما أموت |فيديو جراف

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ