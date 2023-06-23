ميقاتي: لبنان لن يكون مصدرا ولا ممرا لأي عمل يضر بأشقائه العرب

أكد رئيس الحكومة اللبناني ‎نجيب ميقاتي أن بلاده لا يمكن أن تكون لا مصدرا ولا ممرا لاي عمل يضر بلبنان وباشقائه العرب وبدول العالم".

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة اللبنانية تم نشره علي الصفحة الرسمية للحكومة اللبنانية علي تويتر ؛ فقد شدد ميقاتي على حكومته تسعى جاهده لان يعكس مطار بيروت الصورة المشرقة للبنان".



ويشار إلى أن رئيس الحكومة قام صباح اليوم بجولة تفقدية في مطار رفيق الحريري الدولي، بدعوة من وزير الاشغال العامة و النقل علي حميه يرافقه ومشاركة وزراء الداخلية والبلديات بسام المولوي، الصناعة جورج بوشكيان والزراعة عباس الحاج حسن.



كما شارك في الجولة المدير العام للامن العام اللواء الياس البيسري والمدير العام للطيران المدني فادي الحسن، رئيس مجلس ادارة "شركة طيران الشرق الاوسط" محمد الحوت، رئيس جهاز أمن المطار العميد فادي كفوري، قائد سرية التفتيشات في قوى الأمن الداخلي العقيد عزت الخطيب ورؤساء وحدات الأجهزة الأمنية والإدارية العاملة في المطار .



وشملت الجولة مبنيي الشحن والركاب في المطار ، حيث اطلع رئيس الحكومة على عمل اجهزة الكشف على حقائب الركاب في مبنى المغادرين وكذلك على عمل اجهزة الكشف على البضائع المعدة للتصدير.