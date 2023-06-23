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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صندوق مكافحة الإدمان يفاجئ المصطافين بزيارة على الشواطئ .. لسبب مهم |صور

صدى البلد

‏استمرارا لتنفيذ العديد من المبادرات للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات، بدأ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق تنفيذ الانشطة التوعوية بأضرار تعاطي المخدرات، تستهدف المصطافين على الشواطئ والمدن بالمحافظات الساحلية وأسرهم

ويأتى ذلك فى إطار سلسلة الفعاليات التى ينظمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذى يحتفى به العالم فى شهر يونيو من كل عام ،حيث بدأ الصندوق فى تنفيذ الأنشطة التوعوية بشواطئ مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ وتستمر طوال فترة الصيف واعتبارا من الاسبوع المقبل سيتم أيضا تنفيذ الانشطة فى شواطئ ومدن محافظات مطروح والإسكندرية، وبورسعيد ودمياط " لتوعية المصطافين وأسرهم على الشواطئ ، من خلال توزيع مطبوعات عن أضرار تعاطي المخدرات، وكذلك تصحيح المفاهيم المغلوطة والأفكار الخاطئة عن التعاطي من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة، وتساعد على نسيان الهموم، وغيرها من المفاهيم الخاطئة لدى البعض خاصة الشباب .

ووجهت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي باستمرار تنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان مع توفير كافة الخدمات العلاجية لأي مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة.

وأوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعىُ ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أن المبادرة تستهدف أيضا إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023 "وكذلك دور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطي، من خلال عدة عوامل، سواء كانت عوامل ظاهرية، مثل إحمرار العين المستمر، وعدم الإتزان، وقلة الاستيعاب، وعدم اللامبالاه، وتغيير الأصدقاء، واختفاء مبلغ مالي من المنزل، أو الانفعال الشديد والغضب، أو الهدوء والانطواء، أو في حالة مشاهدة الأسرة بعض أدوات التعاطي في حجرة أبنائها، وكيفية تواصل الأسرة مع الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان مجانًا وفي سرية تامة.

ولاقت الانشطة التوعوية قبولا كبيرًا من جانب المصطافين وأسرهم، حيث تفاعل معها الشباب كما قام المتطوعون لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بتوزيع مطبوعات على الشباب في ميادين المحافظات الساحلية تتضمن الأضرار السلبية عن تعاطي المخدرات..

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