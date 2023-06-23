أزهري: مهما ارتفع سعر الأضحية فهو قليل على الثواب والأجر العظيم ‏

قال الشيخ محمود عويس، عضو مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، إن الأضحية ‏إحدى شعائر الإسلام التي تميز المؤمنين عن غيرهم، والله أمرنا بتعظيم هذه ‏الشعيرة، مستشهدا بالآية الكريمة " وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ"، ‏لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل للأضحية فضل كبير للغاية، وأصبح أفضل امر يقوم به الإنسان ‏للتقرب من الله تعالى وهو الذبح يوم 10 ذي الحجة.‏



وأضاف «عويس» في حواره على القناة ‏الأولى، ‏أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق ‏الدم"، مشيرا إلى أن الأضحية التي يذبحها الإنسان يوم العيد تأتي بكل ما فيها من ‏شعر وقرون ولحم وغيرها في ميزان حسنات الإنسان يوم القيامة.‏



وتابع: "مهما ارتفع سعر الأضحية فهو قليل على الثواب والأجر العظيم الذي أعده ‏الله عز وجل للمضحي"، مشيرا إلى أن هناك أضاحي يجوز فيها الاشتراك واهناك ‏البعض لا يجوز فيها البته، موضحا أن الأضحية التي يجوز فيها الاشتؤراك هم ‏الإبل والبقر والجاموس بحد أقصى 7 بشرط ألا يقل نصيب الفرد فيها عن سبع.‏

