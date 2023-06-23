أزهري: مهما ارتفع سعر الأضحية فهو قليل على الثواب والأجر العظيم ‏

قال الشيخ محمود عويس، عضو مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، إن الأضحية إحدى شعائر الإسلام التي تميز المؤمنين عن غيرهم، والله أمرنا بتعظيم هذه الشعيرة، مستشهدا بالآية الكريمة " وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ"، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل للأضحية فضل كبير للغاية، وأصبح أفضل امر يقوم به الإنسان للتقرب من الله تعالى وهو الذبح يوم 10 ذي الحجة.
وأضاف «عويس» في حواره على القناة الأولى، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم"، مشيرا إلى أن الأضحية التي يذبحها الإنسان يوم العيد تأتي بكل ما فيها من شعر وقرون ولحم وغيرها في ميزان حسنات الإنسان يوم القيامة.
وتابع: "مهما ارتفع سعر الأضحية فهو قليل على الثواب والأجر العظيم الذي أعده الله عز وجل للمضحي"، مشيرا إلى أن هناك أضاحي يجوز فيها الاشتراك واهناك البعض لا يجوز فيها البته، موضحا أن الأضحية التي يجوز فيها الاشتؤراك هم الإبل والبقر والجاموس بحد أقصى 7 بشرط ألا يقل نصيب الفرد فيها عن سبع.