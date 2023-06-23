أهم النقاط في ختام مؤتمر باريس من أجل ميثاق مالي عالمي.. فيديو

قالت فيروز مكي مراسلة فضائية القاهرة الإخبارية من باريس، إن مؤتمر صحفي، اليوم، جمع بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس عبد الفتاح السيسي ووزيرة الخزانة الأمريكية والمدير العام لصندوق النقد الدولي ووزير النقد الدولي، فهذه من المؤسسات الكبيرة والضخمة.



وأشارت مكي لفضائية القاهرة الإخبارية، إلى أن من الأهداف التي تناقشها هذه القمة هي التعرض لأساسات لبناء هذه المؤسسات خاصة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي من ناحية أخري.



وتابعت موفدة القاهرة الإخبارية، أن ما تم مناقشته في مؤتمر باريس اليوم يعد التزاما واضحا ومؤشرا واضحا على إليه والتزام هذه الموسسات تجاه مخرجات هذه القمة في الاعلان الختامي من أجل ميثاق مالي عالمي جديد.



وأشارت مكي إلى كلمة وزيرة الخزانة الأمريكية، تحدثت أن قمة باريس قمة هامة لإحداث تغيرات جذرية واستئصال الفقر من الشعوب، بالإضافة إلى إنه تم تخصيص مليار دولار للاستثمار في المناخ.



ولفتت فيروز مكي إلى كلمة المظيرة العامة لصندوق النقد الدولي، وقالت إنه يجب الأرتقاء لمستوي التطلعات التي تقع على عاتق المؤسسات المالية الضخمة وعدم المساوة في العالم.