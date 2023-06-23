عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سوشيال ميديا.. تطور مفاجئ بسبب إصابة مصطفى قمر في عينه والأهلي يوافق على انتقال لاعبه إلى سموحة

مصطفي قمر
مصطفي قمر

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري والمتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

نهائيًا .. الأهلي يوافق على انتقال نجمه إلى سموحة

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن موافقة النادي الأهلي على انتقال اللاعب حسام حسن إلى نادي سموحة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب فرج عامر: “الأهلي يفعل عقد خالد عبد الفتاح ويوافق علي انتقال حسام حسن نهائيا إلى نادي سموحة”.

منك لله .. تطوّر مفاجئ بسبب إصابة مصطفى قمر في عينه

كشف الفنان مصطفي قمر عن التطورات الصحية بشأن إصابته في عينه، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر مصطفي قمر صورة لعينه، وعلق: “أنا خفيت يا جماعة الحمد لله بس مش عارف ليه لسه حاسس بزغللة خفيفة منك لله يا خالد يا سرحان”.

الراكون.. يوسف الشريف يروج لمسلسله في رمضان 2024

روج الفنان يوسف الشريف، لعمله الدرامي بموسم رمضان 2024، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ونشر يوسف الشريف البوستر الرسمي لمسلسل “الراكون”، وعلق كاتبًا: “يارب يبقي خير”.

بحب التتويج.. تعليق مثير من كولر عقب فوز الأهلي بثلاثية حرس الحدود

نشر أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، تصريحات مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، عقب فوز الفريق أمام حرس الحدود في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

 

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي “فيسبوك”: “كولر: عرفت خلاص طبيعة جمهور الأهلي.. بعد كل بطولة ناخدها بيطالبونا بالبطولة التانية بعدها .. وأنا متقبل ده لأن ده جزء من شخصيتي وأنا بحب التتويج بالبطولات”.

الأهلى مصطفى قمر إصابة مصطفى قمر الراكون يوسف الشريف رمضان 2024 كولر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهائيًا .. الأهلي يوافق على انتقال نجمه إلى سموحة

تطوّر مثير في حقيقة طلاق محمد فراج وبسنت شوقي

خسائر جديدة تضرب سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي| وعيار21 الآن مفاجأة

التجار رفعوها 18 جنيه مرة واحدة | مفاجأة غير متوقعة في أسعار السجائر

الجنيه راجع تاني|مفاجأة بسعر الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي

شكوى فتوح "فنكوش"| حقيقة انضمام اللاعب للأهلي.. والزمالك يصعد ضد القلعة الحمراء

وفاة والدة محمد السعدني

للقطاع الحكومي والخاص.. عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 في مصر

موضوعات متعلقة

منك لله .. تطوّر مفاجئ بسبب إصابة مصطفى قمر في عينه

الراكون.. يوسف الشريف يروج لمسلسله في رمضان 2024

انهيار أروى جودة في جنازة والدها .. شاهد

سمك طازج .. أحمد الفيشاوي يمازح جمهوره في عمق البحر | شاهد

نهائيًا .. الأهلي يوافق على انتقال نجمه إلى سموحة

محمد رمضان في ظهور جديد عبر السوشيال ميديا.. شاهد

هشام ماجد ينعي والد أروى جودة

تامر حسني يتصدر تريند تويتر بسبب إعلان فيلم تاج.. والجماهير تعلق

ترشيحاتنا

خطيب المسجد النبوي: نهار عشر ذي الحجة أفضل من الأيام الأخيرة في رمضان

وزير خارجية المغرب: تأجيل قمة الدول الموقعة على اتفاقيات مع إسرائيل

MG تكشف عن أحدث إصدارتها الرياضية في جودوود 2023.. صور

بيب جوارديولا يصل إلى مصر .. اعرف سر الزيارة

الرئيس السيسي يصارح قادة أوروبا: أين تمويل الـ 100 مليار دولار لمواجهة تغيرات المناخ؟!.. و27 ألف إفريقي غرقوا خلال الهجرة غير الشرعية

البحوث الإسلامية يبدأ المقابلات الشخصية لاختيار مبعوثي الأزهر لدول العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حجارة بالثوم والفلفل.. نوع طعام صيني يثير الدهشة| كيف يعدونه؟

الترطيب والتقشير أبرزها.. تعلمي الاهتمام بالشفاه في 4 خطوات

جدل حول تأجيل معرض الشعراوي بالأوبرا.. اعرف الأسباب والتفاصيل|صور

تزامنًا مع عيد الأضحى.. تراجع أسعار اللحوم بالأسواق.. تفاصيل

فيديو

ماذا حدث لضحايا الغواصة تايتن قبل وفاتهم بساعات؟.. تفاصيل صعبة

ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي ؟ مفاجأة

وزنها 180 كيلو ومريضة قلب.. الحاجة ابتسام تستغيث: الحقوني قبل ما أموت |فيديو جراف

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ