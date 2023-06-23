سوشيال ميديا.. تطور مفاجئ بسبب إصابة مصطفى قمر في عينه والأهلي يوافق على انتقال لاعبه إلى سموحة

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري والمتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

نهائيًا .. الأهلي يوافق على انتقال نجمه إلى سموحة

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن موافقة النادي الأهلي على انتقال اللاعب حسام حسن إلى نادي سموحة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب فرج عامر: “الأهلي يفعل عقد خالد عبد الفتاح ويوافق علي انتقال حسام حسن نهائيا إلى نادي سموحة”.

منك لله .. تطوّر مفاجئ بسبب إصابة مصطفى قمر في عينه

كشف الفنان مصطفي قمر عن التطورات الصحية بشأن إصابته في عينه، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر مصطفي قمر صورة لعينه، وعلق: “أنا خفيت يا جماعة الحمد لله بس مش عارف ليه لسه حاسس بزغللة خفيفة منك لله يا خالد يا سرحان”.

الراكون.. يوسف الشريف يروج لمسلسله في رمضان 2024

روج الفنان يوسف الشريف، لعمله الدرامي بموسم رمضان 2024، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ونشر يوسف الشريف البوستر الرسمي لمسلسل “الراكون”، وعلق كاتبًا: “يارب يبقي خير”.

بحب التتويج.. تعليق مثير من كولر عقب فوز الأهلي بثلاثية حرس الحدود

نشر أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، تصريحات مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، عقب فوز الفريق أمام حرس الحدود في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي “فيسبوك”: “كولر: عرفت خلاص طبيعة جمهور الأهلي.. بعد كل بطولة ناخدها بيطالبونا بالبطولة التانية بعدها .. وأنا متقبل ده لأن ده جزء من شخصيتي وأنا بحب التتويج بالبطولات”.