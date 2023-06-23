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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منك لله .. تطوّر مفاجئ بسبب إصابة مصطفى قمر في عينه

مصطفي قمر
مصطفي قمر

كشف الفنان مصطفي قمر عن التطورات الصحية بشأن إصابته في عينه، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر مصطفي قمر صورة لعينه، وعلق: “أنا خفيت يا جماعة الحمد لله بس مش عارف ليه لسه حاسس بزغللة خفيفة منك لله يا خالد يا سرحان”.

وأصيب النجم مصطفي قمر ، في إحدى عينيه خلال تصوير أحداث فيلم "أولاد حريم كريم" بسبب "بوكس" من الفنان خالد سرحان جاء بالخطأ في عينه بأحد المشاهد.

وفيلم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفي قمر ، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس،  ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

مصطفي قمر .. فيلم "أولاد حريم كريم" 

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005 ، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين وياتي من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس أيضا.

ويشار إلى أن هناك عددا من الشخصيات انتهت مع نهاية أحداث الجزء الأول، ولن يكون لها امتداد مع الأحداث الجديدة، مثل شخصية ياسمين عبد العزيز، طلعت زكريا، إدوارد، محمد شاهين، هناء الشوربجي.

يذكر أنّ فيلم الفنان مصطفي قمر   "حريم كريم" عُرض عام 2005، وتدور أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

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