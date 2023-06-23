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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث|أجنبي ينهي حياة ابن بلده بسبب بنت .. 15 سيارة إطفاء تكافح حريق مصنع.. وأحزان الاسفلت قبل العيد

صدى البلد

نشر قسم الحوادث عددا من الاخبار والتقارير الهامة خلال الساعات الماضية كان ابرزها اخماد 15 سيارة اطفاء لحريق هائل التهم مصنع بأكتوبر وانهاء شاب لحياة اجنبي بسبب فتاة وتفاصيل غلق نفق الواحات وغيرها من الاخبار. 

 

 

120 دقيقة و15 سيارة إطفاء لمكافحة حريق التهم مصنعًا في أكتوبر

 

120 دقيقة كافحت خلالها قوات الحماية المدنية بالجيزة مستعينة بـ15 سيارة إطفاء حريقا هائلا التهم مصنع مخللات بمدينة سفنكس الجديدة شمال قطاع أكتوبر، مساء أمس الخميس.

 

لتنفيذ مشروع الأتوبيس الترددي الذكي.. غلق نفق طريق الواحات

 

تتولى الإدارة العامة لمرور الجيزة، تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامناً مع تنفيذ أعمال رفع الكمر المعدنى الخاص بكوبرى الأتوبيس الترددى الذكى (B.R.T) تحديداً أعلى نفق طريق الواحات دائرى مدينة 6 أكتوبر بطريق الواحات فى الإتجاه القادم من مدينتى (دريم- الفردوس) إتجاه طريق الفيوم، ضمن مشروع محطات الأتوبيس الترددى الذكى على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى مما يستلزم الغلق الكلى لنفق الواحات صباح يوم السبت الموافق 24/6/2023 من الساعة الواحدة صباحاً حتى الساعة السادسة صباحاً.

 

بسبب بنت.. شاب إفريقي ينهي حياة صديقه من ذات الجنسية في الطالبية

 

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن المتهم بقتل شاب يحمل الجنسية الافريقية بمنطقة الطالبية صديقه من ذات الجنسية وتشاجرا بسبب فتاة.

 

القبض على شخصين بحوزتهما حشيش بـ 2.5 مليون جنيه بالجيزة

 

 

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة) حال استقلالهما سيارة ملاكى بدائرة القسم وبحوزتهما (250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام – سلاح أبيض "مطواة" - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة).

 

أحزان الأسفلت قبل العيد.. 18 ضحية لحوادث مؤلمة خلال ساعات في الجيزة

 

قبل أيام قليلة من حلول عيد الأضحى المبارك، شهدت محافظة الجيزة خلال عدة ساعات فقط عددا من حوادث التصادم راح ضحيتها 18 شخصا بين متوفى ومصاب "5 متوفين و13 مصاب".

أحزان الأسفلت العيد عيد الأضحى المبارك غلق نفق طريق الواحات 15 سيارة إطفاء حريق

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