أحزان الأسفلت قبل العيد.. 18 ضحية لحوادث مؤلمة خلال ساعات في الجيزة

قبل أيام قليلة من حلول عيد الأضحى المبارك، شهدت محافظة الجيزة خلال عدة ساعات فقط عددا من حوادث التصادم راح ضحيتها 18 شخصا بين متوفى ومصاب "5 متوفين و13 مصاب".

ورصدت تحريات مباحث الجيزة وقوع الحوادث في نطاق مدينة 6 أكتوبر ومنشأة القناطر وأطفيح اغلبها طرق صحراوية وزراعية بسبب السرعة الجنونية ورعونة السائقين حيث تم القاء القبض على المتسبب في كل حادث.

مصرع طالبة صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق بأكتوبر.. والتحفظ على السائق

لقيت طالبة مصرعها بعدما اصطدمت بها سيارة ملاكي أثناء عبورها نهر الطريق، وجرى نقل الجثمان إلى أقرب مستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من المقدم أحمد السوريكي، رئيس مباحث أكتوبر، يفيد فيه تلقيه بلاغا من مستشفى سعاد كفافي بوصول طالبة 15 سنة مصابة بنزيف بالمخ وكسور متفرقة بالجسم إثر حادث سير، على الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم أحمد السويركي رئيس المباحث بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع محاسب 33 سنة قائد السيارة المتسببة في الحادث والذي أفاد أنه حال سيره بالشارع بدائرة القسم اصطدم بها مما أدى إلى وفاتها في الحال دون قصد، تم نقل الجثمان إلى المستشفى.

وتم التحفظ على السيارة وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع شخص وإصابة 2 في حادث تصادم بأكتوبر.. وضبط السائق المتهم

لقي شخص مصرعه بينما أصيب 2 آخرين في حادث تصادم بأكتوبر، وجرى نقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفى ومصابين بدائرة القسم، على الفور كلف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم أحمد السوريكي رئيس المباحث والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع عاطل 57 سنة وإصابة 2 آخرين بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم أثناء وقوفهم في الشارع اصطدمت بهم سيارة ملاكي من الخلف.

وبسؤال قائد السيارة أفاد بأنه أثناء سيره بالسيارة فوجئ بسيارة أخرى تقطع عليه الطريق لم يستطيع مفاداتها فاصطدم بهم، تم نقل الجثمان والمصابين إلى مستشفى سعاد كفافي، وتم التحفظ على السيارة وقائدها.

وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

مصرع سائق في تصادم سيارتين على الطريق الأوسطي بحدائق أكتوبر

لقي سائق مصرعه اصطدمت سيارة نقل بسيارته على الطريق الأوسطي في اتجاه الفيوم، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم فريد معاذ رئيس مباحث حدائق أكتوبر، بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومتوف بالطريق الأوسطي في أكتوبر.

بالانتقال والفحص تبين وقوع الحادث بين سيارة ملاكي يقودها سائق «50 عاما»، وأخرى «نقل» يقودها سائق «40 عاما»، وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة الأولى بالطريق وحال قيام قائدها بالدوران للطريق المقابل من مكان غير مخصص لدوران السيارات اصطدمت به السيارة الثانية.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، والتحفظ على السيارة الثانية وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بحدائق أكتوبر

لقي شخص مصرعه بينما أصيب سائق في حادث تصادم بحدائق أكتوبر، وجرى نقل الجثمان والمصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من العقيد أحمد نجم مفتش المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة يفيد وقوع حادث تصادم وانقلاب سيارتين و2 توكتوك، على الفور أمر اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم فريد معاذ رئيس مباحث حدائق أكتوبر والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين أن أطراف الحادث كل من سيارة ملاكي يقودها سائق 60 سنة، وسيارة أخرى يقودها محاسب 40 سنة متوفى، وعدد 2 توكتوك وبالفحص تبين تعطل السيارة الثانية بجانب الطريق وحال تخطي الثالث والرابع السيارة المعطلة فوجئ بهم الأول ولم يتمكن من مفاداتهم مما نتج عنه ارتطامه بهم من الخلف مما تسبب في انقلابهم بجانب الطريق ومصرع قائد السيارة الثانية وإصابة سائق من سائق توكتوك بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم نقل الجثمان والمصاب إلى المستشفى، وتم التحفظ على السيارة الأولى وقائدها والتكاتك وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة بالدفن.

مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل بأطفيح

لقي سائق مصرعه في انقلاب سيارة نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة قسم أطفيح، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من المقدم مصطفى المهدي رئيس مباحث أطفيح يفيد فيه تلقي بلاغ من عمليات النجدة بانقلاب سيارة نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة القسم، وعلى الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم مصطفى المهدي رئيس المباحث والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة نقل غير محملة يقودها سائق 50 سنة متوفى، وتبين أثناء سيره بالطريق الصحراوي الشرقي فوجئ بالفاصل الخرساني مما أدى إلى الاصطدام به واختلال عجلة القيادة بيده وانقلاب السيارة ومصرعه في الحال.

وتم نقل الجثمان إلى مستشفى أطفيح، وتم رفع آثار الحادث وتسير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

إصابة 6 أشخاص في تصادم ميكروباص وسيارة ملاكي أعلى محور 26 يوليو

أصيب 6 أشخاص بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم في حادث تصادم ميكروباص بسيارة ملاكي أعلى محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان بدائرة القسم، تم نقل المصابين إلى مستشفى زايد العام لتلقي العلاج ، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومصابين أعلى المحور اتجاه ميدان لبنان دائرة القسم، على الفور كلف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث كرداسة والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص يقودها سائق 25 سنة وبصحبته 4 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى اصطدامه بسيارة ملاكي يقودها مدرس 50 سنة مصاب بكدمة بالكتف الأيسر، وكذا تهشم مقدمة الميكروباص والسيارة الملاكي من الخلف.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى زايد العام لتلاقي العلاج ، وتم التحفظ على السيارتين وقائديها، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اصابة 4 اشخاص في تصادم سيارتين بمنشاة القناطر

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بمركز منشأة القناطر شمال قطاع أكتوبر، الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق عزبة ربيع.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص اصطدام سيارة ميكرباص مع أخرى ملاكي ما أسفر عن سقوط 4 مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

نقل المصابون إلى مستشفى مبارك المركزي للعلاج، وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق مع تسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.